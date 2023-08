Tras la devaluación del lunes, los medicamentos sufrieron un incremento del 20 por ciento

José Recalde de la Cámara de Farmacéuticos de Formosa en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de los aumentos que se registró en el sector y aseveró que el incremento es en promedio del 20 por ciento.

Recalde comenzó diciendo: «desde el pasado lunes tras la devaluación, sabíamos que iban a haber cambio de precios, nosotros tenemos los listados oficiales y los formadores de precios han comenzado a cambiar el día martes que es cuando nosotros cobramos las obras sociales, el problema fue que las droguerías adelantaron los aumentos, entonces los proveedores tenían un 20 por ciento más y ese era el mismo descuento que le estábamos haciendo a las obras sociales, por ende estábamos en una diferencia que decía que estábamos en perdida».

«Cuando nos dimos cuenta de esa situación hablamos con los formadores de precios que son los laboratorios y las obras para poder solucionar este problema. El día jueves se llevó adelante una reunión entre ambas partes y llegamos a un acuerdo en el que dijimos que lo que se facturó y tenía diferencias se van a compensar por parte del PAMI y laboratorios».

«Hemos llegado a vender medicamentos mucho más baratos de lo que nos costaría a nosotros comprar de nuevo y es por ese motivo que se ha tenido que suspender en algunos lugares la venta con la obra social PAMI, situación que fue normalizada», acotó.

En relación a cuál fue el porcentaje de aumento, señaló «nosotros le hemos dicho a los laboratorios que era mucho el aumento del 20 por ciento en un solo tramo y ellos nos dicen que esa diferencia esta dada en que ellos deben conseguir los dólares para dentro de 180 días y ellos se están resguardando a ello. Hay que decir que solo están importando la droga, no todo el producto y al no saber cual es el valor del medicamento no podemos saber si nos están cobrando bien o no».

«En los últimos años los laboratorios han acordado con el Gobierno que no iban a aumentar más allá del índice de la inflación. Hasta el mes de marzo los medicamentos tenían un incremento del 10 por ciento de la inflación interanual», explicó.

Recetas del PAMI

Al respecto, contó que el problema se da en que hay hackeos. «En los meses de junio-julio tuvimos un hackeo del sistema de validación, es por ello que no podíamos validar la receta, hemos tenido que cortar porque era imposible que lo hagamos de manera manual y a principio del mes de agosto hubo un hackeo en PAMI directamente y es por ello que en ese momento no podían autorizar las recetas los médicos y no se podían prescribir, nosotros hemos autorizado que se realicen de manera manuscrita nuevamente las recetas, pero ahora estamos dentro de todo se ha normalizado».