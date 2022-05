Triatlón: la competencia se cerró con los Age Groups, Youth y Relevos Mixtos

Compartir

Linkedin Print

Se cerró el Campeonato Suramericano y Copa Panamericana de Triatlón 2022 en Formosa, el cual se desarrolló durante el fin de semana en la zona del puerto local y el Paseo Costanero capitalino “Vuelta Fermoza”.

El Gobierno de Formosa, en conjunto con la World Triathlon (WT), Americas Triathlon, Confederación Suramericana de Triatlón y la Federación Argentina de Triatlón, organizó el certamen de carácter internacional, del cual participaron 240 atletas de 12 países.

Las pruebas disputadas fueron en esta última jornada, por la mañana, Age Group y Youth (Masculino y Femenino), y por la tarde, Relevos Mixtos por equipos. En ese contexto, Formosa cosechó varias medallas.

Se abrió la jornada con la categoría Age Group, que no es federada. En consecuencia, los que compiten tienen como meta llegar al final como un logro personal, por lo tanto, en sus filas hay deportistas de un abanico muy grande de edades.

En ella, el fueguino Fernando Champomier terminó primero, logrando la ventaja en la parte final en el momento de correr. El segundo de la clasificación en esta categoría fue Alan García Rau; y tercero, el formoseño Mauro Boratto.

Champomier, en particular, emociona por su historia personal: padece esclerosis múltiple, sin embargo, “acá estoy compitiendo”, dice muy firme como en cada una de sus presentaciones, concientizando de que se puede y que la enfermedad no debe ser un obstáculo.

Por su parte, la clasificación en las mujeres en Age Group tuvo a Yamila Alarcón (Entre Ríos) como la número uno. La segunda, Paula Marti (Santa Fe); y tercera, Natalia Méndez (Entre Ríos).

Por otro lado, en Youth, que reúne a competidores de 15 a 17 años, resultaron ganadores del primer al tercer puesto: Bautista Arbizzu (Santa Fe); Fabricio Pavoni (Córdoba) y el formoseño Mauricio Arias.

En damas, se ubicó primera Imez Martina (Santa Fe), segunda Bianca Gómez (Formosa Capital), y tercera Guadalupe Fadel (Córdoba).

Al finalizar la competencia expresó a AGENFOR el juvenil Arias que estaba muy feliz, ya que “estuvieron acompañándome mis padres, mis compañeros de equipo del club Natalú, en ésta que es mi casa”.

Y respecto a la medalla de bronce alcanzada dijo: “Es un logro muy grande salir tercero a nivel sudamericano, con chicos con un muy buen nivel”. “La verdad que el certamen fue muy lindo y mucha gente pudo venir a disfrutarlo”, agregó.

A su turno, también de Natalú, la atleta Gómez agradeció especialmente a su profesor Humberto Alucín, “fue una muy hermosa experiencia”; y expresó su agradecimiento al Gobierno de Formosa y a toda la organización “por permitirnos una nueva fecha del triatlón”.

Relevos mixtos

La última categoría en entrar en acción fue la de Relevos Mixtos, y fue la más emocionante, por lo dinámico de la modalidad en equipos.

En medio de aplausos y aliento del público, se desarrolló esta prueba que tuvo a los mejores exponentes del triatlón nacional e internacional.

Paula Vega fue la gran ganadora dándole la victoria al team de Ecuador; y el local Ibrahim Alucín integró el equipo argentino que quedó en el quinto lugar en esta prueba.

Compartir

Linkedin Print