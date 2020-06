Ugelli confía que habrá “un gran avance en construcción de viviendas”

Compartir

Linkedin Print

En el piso de Exprés en Radio, el titular del IPV, Marcelo Ugelli se mostró expectante en cuanto al avance de construcción de viviendas en Formosa, donde aseveró que ya se encuentran analizando la recomposición de precios de las casas que quedaron inconclusas durante la gestión de Mauricio Macri. “Esperemos que este gobierno que tiene un perfil justicialista le dé la continuidad que se necesita para que se terminen”, asintió.

Puente Blanco

Al comenzar la entrevista, el mismo confirmó que en el paquete de obras que firmó el presidente Alberto Fernández para Formosa la semana pasada también está contemplada la construcción de dos puentes nuevos sobre RN 11, en la zona del Puente Blanco. “Es una obra necesaria que será financiada en este paquete; se realizará la segunda vía desde la Virgen hasta el barrio Namqom con la construcción de los dos puentes que se requieren”, sostuvo.

“Esto es importantísimo para la circulación y necesitamos contar con el apoyo de la Nación”, valoró.

Agregó además que también “se reactivará la planta de agua potable de Clorinda que quedó parada durante la gestión anterior” y “llevaremos adelante la culminación o ampliación de ciertos hospitales y demás”.

Ministra Bielsa

Seguidamente, el funcionario provincial agregó que también estuvo presente durante la visita de Fernández la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa “quien vino a anunciar y articuló con el Gobierno Provincial el desarrollo de un importante programa que se llama ‘Argentina Construye’ que tiene previsto un desembolso de 28.000 millones de pesos de aquí a fin de año”.

Reconoció que se trata de un programa que en gran porcentaje es la recreación de aquel “viejo” Procrear que teníamos en la gestión de Cristina Kirchner. “Son créditos hipotecarios en distintas modalidades, hay para ampliación, refacción, para conexiones, viviendas nuevas”, sostuvo.

Agregó asimismo que también existe una línea de créditos a la cual podrán acceder ONG que brindan servicio a la comunidad para “para realizar mejoras”.

“Entiendo que se hizo hace muy poco el lanzamiento de este programa que cuenta con 11 líneas de acción, se tiene que instrumentar cómo será la gestión y a partir de allí se debe implementar; ahora estamos en la fase de producir los instructivos a ver cómo se va a gestionar toda esa herramienta valiosa que pasa a ser una inyección muy importante de fondos en todo el país”, aseveró.

“Déficit habitacional cero”

En otro tramo de la entrevista Ugelli fue consultado respecto al anuncio del gobernador de Formosa, Dr. Gildo Insfrán quien el 8 de octubre del 2013 dijo que para fines del año 2015 la provincia tendría déficit habitacional cero, es decir a nadie le faltaría una vivienda para vivir. “Hay una confusión entre déficit y demanda; nosotros trabajamos con lo segundo y colaboramos con la reducción del déficit. Lo que se planificó con el barrio La Nueva Formosa era cubrir toda la demanda de ese momento que llegaba a los 6.000 postulantes y allí teníamos una planificación de 5400 viviendas”, clarificó el titular del IPV.

Construcción de viviendas

durante los últimos cuatro años

“Cuando entró Macri nosotros teníamos en la Nueva Formosa 1741 viviendas de la tercera etapa y de la cuarta 1310, todas conveniadas, licitadas; en ejecución la tercera etapa y la cuarta con anticipo financiero. Cuando empieza a gobernar liberan el dólar y durante el primer año se viene una inflación del 32% donde se disparan los precios. La cuarta etapa hubo que reconveniarla, ahí perdimos 678 casas”, detalló.

Lamentó que la gestión del gobierno nacional anterior “desalentó” la construcción de las viviendas sociales porque “nos sumó contrapartes que son imposibles de cumplir en un sistema inflacionario porque nos bajó la Ley Fonavi, nos modificó de una manera que estamos a la baja siempre contra inflación, porque desfinanció los programas de mejoramiento de barrios y nos dejó en un esquema que priorizó el negocio de los bancos vía créditos UVA y nos dejó desfinanciados mediante una estrategia que fue no recomponer los precios de las obras que estaban en ejecución”.

Expuso que todo eso hizo que los planes de trabajo que deberían ser de 12-15 meses se “dilaten” eternamente esperando una recomposición de precios que en 4 años sucedió una sola vez. “Después se pasó al Sistema UVI que nosotros nunca recibimos un desembolso”, lanzó.

“Fue una gestión atroz para la vivienda (se perdieron 678 casas), se tocaron muchos instructivos que terminaron desalentando la construcción de viviendas sociales, esto pasó no solo en Formosa sino en todo el país. Habría que mirar los números de las provincias que esperanzadas íbamos y hacíamos las gestiones, los dos primeros años algo conseguimos, pero el último tiempo nada”.

Financiamiento provincial

En este contexto, el mismo dejó en claro que ante el desfinanciamiento nacional para con nuestra provincia “se avanzó en la entrega de 400 inmuebles, soportando la falta de recomposición de precios a través de dinero nuestro. Toda la obra de infraestructura alrededor la casa la tuvo que pagar la Provincia, no hubo más financiamiento para infraestructura. Los ripios, los desagües, alcantarillados, etc lo pagó Formosa”.

¿Cómo se continúa?

“Las viviendas que están a medio hacer hay que continuarlas; ya una de las primeras acciones que hizo la ministra Bielsa cuando ingresó fue pagar una recomposición histórica que la teníamos frenada hace prácticamente seis meses, esa plata pudimos pagar en los últimos dos meses. Además, habrán visto que hay una pequeña reactivación en determinados sectores, estamos negociando con la Secretaria de Viviendas de la Nación la continuidad de la cuarta etapa de las 632 viviendas que están en el sistema UVI, vamos a seguir ahí con el compromiso de que vamos a poner el 15% y Nación el 85%”.

Esperanzas

“Una vez que aseguremos los financiamientos con un precio que le sea decente para los que trabajan en nuestras empresas y puedan dar empleos también, vamos a iniciar la reactivación que tanto espera la provincia y esperemos también que este gobierno que tiene un perfil justicialista le dé la continuidad que necesita para que se termine”.

Sorteo y entrega de

viviendas este año

Por último, cuando se le preguntó si es que este año se realizarán sorteos y entrega de viviendas respondió: “quiero decir que todos los años trabajamos para realizar sorteos, este es un año particular, atípico por esto de la pandemia donde además hay un cambio de gobierno; en la parte física de la construcción de vivienda venimos trabajando bien, nos entusiasma la reactivación, que nos permitirá conseguir nuestros objetivos este año. Después tenemos las cuestiones administrativas donde debemos ver si abrimos un empadronamiento de postulantes nuevos o no, que hay que mandar a Nación para que filtre, sigue vigente lo de los dos salarios mínimos, vitales y móviles, son cuestiones que están planteadas, pero todavía no fueron resueltas”.

“Todo está en revisión, y en la medida que se vaya aliviando la cuarentena y si en Formosa no tenemos ningún problema creo yo que más adelante no debería haber inconvenientes para realizar la entrega de viviendas”, culminó Ugelli.