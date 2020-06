Jóvenes intentaban huir de la policía, chocaron su moto contra uno de los patrulleros y murieron

Compartir

Dos jóvenes de 25 y 30 años que intentaban huir de la policía en una moto en San Nicolás murieron después de chocar contra un patrullero. El menor de los dos, identificado como Ulises Rial, murió en el acto, mientras que Ezequiel Corbalán, de 30 años, falleció después de permanecer en grave estado durante casi cuatro días.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes y los familiares y amigos de las víctimas marcharán al cumplirse una semana para reclamar justicia.

Según precisaron fuentes policiales y judiciales, eran cerca de las 3.30 de la madrugada del lunes los dos jóvenes iban a bordo de una moto Corven 150 cilindradas. Todo comenzó cuando efectivos que se desplazaban en un patrullero quisieron identificarlos a raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Sin embargo, Corbalán aceleró rápidamente y los efectivos enviaron un alerta que disparó un operativo cerrojo. Pero la persecución solo duró algunas cuadras, hasta las calles Carbajo y Piaggio del barrio San Martín.

Según las fuentes, allí la moto impactó con la parte izquierda del guardabarros de un patrullero que venía de frente y ambos jóvenes, que no tenía el casco puesto, cayeron contra el asfalto.

Rial murió casi en el acto como consecuencia de las lesiones sufridas y Corbalán quedó internado en grave estado en un hospital local hasta que también falleció y sus restos fueron inhumados este mediodía.

“Mi hermano vivía en Villa Constitución (Santa Fe) y trabajaba en una cadetería, tenía un permiso para circular con el que habrá pasado para San Nicolás con su amigo”, contó a Télam Brian Corbalán.

El joven relató que habían estado “tomando mate” en la casa de la madre de Rial y en la madrugada salieron en la moto, aunque no sabe por qué motivo.

“Mi hermano se quiso escapar para que no le saquen la moto, entraron en el barrio y lo interceptó el auto”, dijo Brian y aseguró que “el patrullero venía con las luces apagadas”.

Según su testimonio, la moto “tuvo el choque del lado izquierdo” y cuestionó que “el operativo cerrojo consiste en encerrar pero no en matar”.

“Quiero aclarar que mi hermano no era ningún chorro, trabajaba, era un pibe como cualquiera que tomaba una cerveza o fumaba un ‘faso’ pero él no estaba robando ni en algo ilegal, solamente estaba incumpliendo la cuarentena”, aseguró Brian, quien añadió: “Debían demorarlo unas horas o llevarlo hasta la casa”.

Al respecto, los voceros confirmaron que los jóvenes no estaban armados y que la persecución comenzó cuando quisieron identificarlos por incumplir la cuarentena.

El hecho es investigado por el fiscal Rubén Darío Giagnorio, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial San Nicolás.

En principio, la causa fue caratulada como “homicidio culposo” y se aguardarán los resultados del peritaje accidentológico, entre otras pruebas.

“Se harán las pericias en el móvil y la moto, los exámenes de sangre en los conductores, etcétera. Hay que ver si el móvil estaba detenido o en movimiento”, afirmó una fuente encargada de la pesquisa.

En tanto, familiares y amigos de las víctimas marcharán el lunes desde la plaza Mitre hasta la fiscalía para pedir “Justicia” por sus muertes.