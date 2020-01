Un grupo de 30 personas intentó usurpar viviendas en el barrio República Argentina

Compartir

Linkedin Print

Durante la madrugada de ayer, un grupo de 30 personas conformadas por unas 6 familias intentó usurpar viviendas del barrio República Argentina, algo que no pudo ser logrado por el rápido accionar policial que mediante diálogo llegó a un acuerdo para que abandonaran la zona. Según contó un vecino del sector, sería la tercera vez que intentan usurpar las viviendas que en total son 6 y estarían destinadas a las familias que estaban en emergencia hídrica y debieron abandonar sus casas o terrenos por el avance del agua.

Es importante destacar que las mismas no están finalizadas y hace alrededor de un año y medio la obra fue paralizada debido a la falta de fondos, por lo que quedaron sin terminar, con las aberturas sin puertas ni ventanas ni conexión eléctrica.

Subcomisario Oviedo

En ese marco el Subcomisario Manuel Oviedo, habló con el Grupo de Medios TVO sobre lo ocurrido.

«Cerca de las 1 de la madrugada cuando un móvil con personal de la subcomisaría del República Argentina estaba realizando tareas preventivas, recorridas por diferentes sectores del barrio, al hacerlo por un sector de viviendas que aún están deshabitadas en el mismo barrio, observaron a unas 30 personas entre hombres, mujeres mayores y menores de edad que se juntaron frente a 6 viviendas, se los identificó, en su mayoría eran mujeres con sus respectivos hijos que habían manifestado no contar con lugar donde quedarse, no tener vivienda, ingresaron a algunas de ellas, motivo por el cual en forma inmediata se dialogó, se les explicó cuál era la situación, que no podían ingresar, no podían permanecer en esos lugares en virtud de que iban a incurrir en un delito, se le solicitó a quienes ya habían ingresado que salieran de esa vivienda y todo dentro de un marco de orden sin registrarse incidentes mayores estas personas salieron de esos lugares y se los trasladó hasta lugares donde se encontraban anteriormente o en casas de sus familiares», contó.

«Se resolvió todo en el transcurso de la madrugada, no duró mucho tiempo y a partir de ese momento de manera preventiva, personal de la Subcomisaría en forma conjunta con la delegación de la Unidad Regional 1 que tiene su asiento en el sector norte de la ciudad, permanece en el lugar realizando recorridas preventivas para evitar otra situación como esta», informó.

Asimismo reiteró que quienes intentaron entrar a las casas «eran en su mayoría mujeres con menores, serían unas 6 familias porque varias de ellas estaban compuestas por la pareja de hombre, mujer, 3 hijos, en otra solo era la mujer con 4 hijos y así, en su mayoría mujeres con menores de edad que intentaban ingresar al lugar».

Respecto a si se abrió una causa judicial por lo ocurrido, señaló que «hasta el momento lo que se realizó es un expediente judicial con conocimiento del juez de feria, ante esta situación no se confeccionó una causa judicial en virtud de que tras el diálogo las personas entendieron cuál era la situación o cuál era el delito que estaban incurriendo y se dejó una presencia de personal en el sector con recorridas de móviles a modo de infantería para evitar una situación como esa».

Vecino de la zona

De la misma forma un poblador del sector habló sobre lo ocurrido.

«No es la primera vez que pasa, ya van unas dos o tres veces, el lunes a la noche, a la madrugada salí de mi casa porque escuché ruidos y vi que había un montón de gente, había disturbios y era por el tema de que querían usurpar. En esas casas hay un matrimonio que quedó de casero, ellos son los encargados de cuidar que esto no pase en las viviendas y ellos salieron a discutir con estas personas, estaban discutiendo hasta que llamaron a la Policía y desalojaron a los que quisieron entrar, hasta ahora hay custodia policial, por lo menos todo está calmo», dijo.

Asimismo aseguró que «no es la primera vez, siempre hay gente rondando, el lunes eran familias que quisieron entrar pero otras veces los encargados de cuidar ahí se pasan corriendo a los chicos que se juntan a fumar, a drogarse, los sacan para evitar problemas pero no es la primera vez que tenemos este inconveniente en este sector».

También relató que «las viviendas quedaron paralizadas hace un año o un año y medio, se paralizó la obra porque antes se trabajaba, venían obreros pero después según tengo entendido, por el corto presupuesto se paralizó todo, desde entonces hay un sereno que cuida y cada tanto se encarga de llamar cuando intentan ingresar a las viviendas».

De la misma forma explicó que «dicen que son del IPV por el plan de gente que perdió sus terrenos por inundaciones, tengo entendido que son para esas personas, pero no lo puedo asegurar. Son 6 casas tipo monoambiente».

«En el sector de las casas hay un matrimonio cuidando desde que se paralizó la obra, siempre estuvieron encargados, primero quedó un sereno y después le otorgaron el trabajo a este matrimonio que se encarga de mantener, desde entonces están ellos y hasta el momento lograron resolver la situación de la policía cada vez que quisieron entrar», destacó.

«Eran varias personas, mayormente mujeres, no sé si había también niños porque solo miré de lejos, no me quise acercar, pero al parecer solo eran personas mayores», acotó.

Cabe señalar que tras lo ocurrido, quedó una guardia policial fija en la zona con el fin de llevar tranquilidad a los pobladores como también evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.