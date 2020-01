Un hombre se atrincheró con su bebé de tres días en una ambulancia del SAME

Compartir

Los vecinos llamaron al 911 por una discusión violenta y cuando las autoridades intervinieron el hombre enloqueció. Ocurrió en Palermo.

Un hombre de nacionalidad colombiana fue detenido ayer tras tener de rehén a su bebé recién nacido durante dos horas en una ambulancia del SAME sobre la avenida Las Heras y Paunero, en el barrio porteño de Palermo.

Los empleados de una panadería ubicada en esa esquina llamaron al 911 alrededor de las 14 para reportar que un hombre discutía a gritos en el piso 11 del edificio.

La policía porteña y una ambulancia del SAME respondieron al pedido de auxilio y se encontraron con el hombre visiblemente agitado y con su pareja, una mujer de 23 años, con traumatismos múltiples en el cuerpo y las piernas tajeadas.

«Cuando lo bajamos con los equipos ya no quiso saber nada, no había forma de manejarlo», explicó Alberto Crescenti, titular del SAME, al canal C5N.

Entonces comenzó el tenso episodio en el que el hombre, en un estado «desquiciado» según el titular del SAME, mantuvo de rehén a su hijo de tres días adentro de la ambulancia y lo amenazó con un arma, no se sabe si de fuego o blanca.

La avenida Las Heras estuvo cortada entre Coronel Díaz y Paunero para facilitar el trabajo de la policía y el SAME.