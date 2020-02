Un pitbull atacó a beba, le dieron 40 puntos y no saben si podrá caminar

Compartir

El terrible hecho sucedió el sábado por la tarde, cuando la mujer y su hija estaban paseando por las calles Montevideo y 27, en la ciudad de Berisso. En ese momento, la mamá bajó a la pequeña para que camine por la vereda pero inmediatamente fue sorprendida por un pitbull que le mordió salvajemente una de sus piernas.

Según consigna el portal Berisso Ciudad, en medio del forcejeo, la mamá intento separar al perro y, en medio de los gritos y la llegada de los vecinos, el animal soltó a la víctima.

Desde el sábado, la pequeña está asistiendo a la Unidad Sanitaria N°42 para que los médicos le realicen las curaciones y ya le adelantaron a la madre que no saben si volverá a caminar bien.

El dueño del pitbull, en tanto, se comunicó con la familia de la víctima para pedir disculpas por lo sucedido y afirmó que el perro está vacunado y que se escapó porque «el lugar de contención en el que estaba en ese momento era precario».

«No tengo perros porque justamente tengo miedo a que pasen estas cosas y no tengo idea si puede ser malo o no por naturaleza, pero lo que sí sé es que el perro vino directamente a atacar a mí hija. Ella está traumada y al ver los pedazos de carne y sangre pensé que la mataba. Lo que expongo es para que no le pase a nadie más”, relató Anabel, la mamá de la beba.