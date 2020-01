Un total de 160 millones de pesos girará la Nación a la Provincia en concepto de deudas de la ANSES

Compartir

El presidente Alberto Fernández se reunió el lunes en la Casa Rosada con los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti; de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y de Formosa, Gildo Insfrán, para acordar el pago de anticipos por un total de 1.396 millones de pesos que la Anses mantiene con esas provincias.

En el caso de Formosa, el administrador general de la Caja de Previsión Social, Gustavo López Peña precisó que la deuda que mantenía la Nación con la Provincia totalizaba 160 millones de pesos. «Ese monto se transferirá en cuotas automáticamente», señalando que será a partir de la firma que sostuvieron el Jefe de Estado con el primer mandatario formoseño en Buenos Aires. Aclarando además que es una deuda que viene del mes de octubre del año pasado «cuando la gestión de Cambiemos dejó de transferir los fondos que le corresponde a la provincia».

En ese sentido la Nación tiene una obligación de cubrir los déficits con aquellas provincias que sus sistemas previsionales no han transferido a la Nación, como es el caso de la provincia de Formosa y otras 12 administraciones provinciales.

En la década del 90’ se dio que las provincias transfirieron a la Nación las cajas provinciales. Mientras que en el caso de las provincias que no transfirieron a través de una ley nacional el Estado Nacional debía cubrir los déficits con fondos nacionales.

El gobernador Gildo Insfrán tomó la decisión de no transferir la Caja de los jubilados provinciales a la órbita nacional, sosteniendo la soberanía del sistema jubilatorio previsional, que además otorga a los haberes de los pasivos «el 82% móvil».

Cabe recordar que los pasivos provinciales fueron alcanzados con el año pasado con el aumento del 42% que otorgó el Gobierno a los activos, así como los bonos de 5000 pesos (el 2 de enero de 2019) y el último de 7500 pesos (en el mes de septiembre en tres cuotas).

“En el gobierno de Macri se generó una deuda con Formosa y es por eso que el presidente Alberto Fernández se comprometió a saldar con el Gobernador. Para Formosa son 160 millones de pesos, que se transferirán en cuotas automáticamente que corresponden a los fondos adeudados por parte de la ANSES desde el mes de octubre de 2019.

Precisando el funcionario de la Caja de Previsión Social que las jubilaciones se abonan con fondos del Tesoro provincial.

«Es importante resaltar la voluntad del presidente Alberto Fernández con los formoseños y la decisión del gobernador Insfrán de no haber transferido la caja provincial a la órbita nacional para que de esa manera se puedan pagar las jubilaciones con los montos que se pagan hoy y las fechas que se abonan que es antes de fin de mes, y además con la movilidad del 82% móvil», afirmó categórico.

Recordando que el incumplimiento del expresidente Mauricio Macri, con transferir desde la ANSES fondos a la Caja se inició luego de perder en las PASO en agosto de 2019. «Comenzaron con estos retrasos y dejaron de cumplir con sus obligaciones», reiteró.

Agregando que los jubilados y pensionados «se atienden en todos los hospitales del sistema de salud de la provincia sin ningún tipo de discriminación sean provinciales o nacionales», porque «sabemos la situación de desidia que pasaron en los cuatro años los abuelos con el PAMI».