Una familia necesitó $95 mil para no ser pobre en Formosa durante marzo

Compartir

Linkedin Print

Según los datos reflejados por el índice de precios del ISEPCI, en la ciudad una familia de 4 integrantes necesitó de $42.645 para no ser indigente y de $95.525 para no ser pobre.

La inflación avanza sin freno aparente e impacta fuertemente en los ingresos de las familias formoseñas que necesitan de más dinero para superar las barreras de indigencia y la pobreza en la ciudad. Según un nuevo informe del Instituto de Investigación Social, Económica y Política (ISEPCI) durante el mes de marzo se necesitó de $95.525 para no caer en la pobreza y de $42.645 para no hacerlo en la indigencia.

«Como se preveía hay un gran impacto en la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total. Este último informe nos plantea que una familia de 4 integrantes necesitó $42.645 pesos para cubrir los gastos de alimentación básica. Es un monto bastante alto más teniendo en cuenta que hubo un pequeño aumento en los ingresos para algunos sectores ese mes», indicó Marcela Molina, referente del ISEPCI en Formosa, al Grupo de Medios TVO.

De esta forma, una familia compuesta por 2 adultos y 2 niños, necesitó de esos ingresos para cubrir su alienación básica y no caer en la línea de la indigencia, ya que por su parte, la Canasta Básica Total, superó la cifra de los 95 mil pesos de ingresos para no bajar la línea de la pobreza.

«Para la Canasta Básica Total, que incluye los servicios básicos, es impactante la cifra que tiene que tener una familia, son $95.525 para poder cubrir los gastos del mes. Es una cifra importante ya que gran parte de los comprovincianos no tiene ese ingreso, son 95 mil pesos para tener los gastos básicos», agregó Molina al respecto.

Al igual que durante el mes de febrero, los mayores incrementos se registraron en los rubros de verdulería y almacén.

«En comparación con febrero, verdulería y almacén van de la mano con un 14,92% y 14,15%. Al menos ahora en marzo se dio el aumento en todos los productos derivados del trigo y es lo que las familias más consumen. Nuestra comida cotidiana es básicamente, arroz o fideos», explica la referente.

Con estas cifras, según el relevamiento de este Instituto, la inflación acumulada se aproxima al 30% en los primeros tres meses. «La variación trimestral de la Canasta Básica Total ya da un 22,9% de aumento y recién arrancamos el año y el aumento es elevado. No hay medidas que puedan parar esta inflación realmente, o no hay decisiones políticas que puedan frenarlo al menos», señaló Molina.

La escalada inflacionaria afecta en mayor manera a las familias formoseñas ya que «generalmente tenemos muchos integrantes, o somos familias numerosas o ensambladas y obviamente superamos esos 4 integrantes», concluyó con preocupación.

Compartir

Linkedin Print