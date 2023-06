Uñac volvió a criticar a la Corte por la suspensión de las elecciones

Luego de que la Procuración General de la Nación dictaminara en las últimas horas que su nueva postulación a gobernador es inconstitucional, el actual mandatario de San Juan, Sergio Uñac, volvió a criticar a la Corte Suprema de Justicia y pidió que se aclare su situación rápidamente “por respeto a sus ciudadanos”.

Fue a través de un comunicado difundido en las redes sociales donde el sanjuanino cuestionó la decisión tomada por Eduardo Casal, la cual acusó de sumarse a una “vergonzosa comedia de enredos” y tener el fin de “evitar que se elija democráticamente a un candidato”.

“La misma Corte Suprema que suspendió parcialmente los comicios en San Juan a 48 horas del comienzo de la veda electoral, ahora se toma semanas para expedirse sobre la cuestión de fondo”, comienza el documento compartido por Uñac, en el que recordó la cancelación de las elecciones en la provincia hace tres semanas.

Su descargo continúa: “La misma Procuración General de la Nación que hace poco más de un mes había subrayado la no competencia de esa Corte Suprema de la Nación para definir mi candidatura, ahora sorprendente e intempestivamente opina en contra de mi postulación, argumentando inconstitucionalidad”.

Si bien remarcó que respetará a las instituciones del Poder Judicial y acatará lo que la Justicia disponga, el gobernador sostuvo que la determinación -que deja sin resolver si podrá ser o no candidato en las próximas elecciones- atenta contra su Constitución Provincial y viola todo principio básico de federalismo.

“Lo que menos importa en toda esta situación es un ciudadano y su candidatura. Lo realmente trascendental es que no le sigan complicando la vida a todas y todos los sanjuaninos”, señaló Uñac.

Y subrayó: “Por eso decidimos no sumarnos a esta vergonzosa comedia de enredos donde se toman decisiones que le faltan el respeto a San Juan, a su gente y a la posibilidad de poder elegir democrática, constitucionalmente y en forma autónoma a sus representantes”.

En esta línea, solicitó que “por respeto a los sanjuaninos” la Corte Suprema de Justicia se expida rápidamente y clarifique la situación.

“Pueden evitar que se elija democráticamente a un candidato, pero no podrán destruir un proyecto político elegido y ratificado por los sanjuaninos y sanjuaninas el último 14 de mayo”, concluyó el gobernador en su comunicado.

La candidatura de Sergio Uñac en San Juan quedó nuevamente en condiciones de ser resuelta luego de que el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, emitiera un dictamen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que declaró inconstitucional su postulación a las elecciones.

Según alegó el jefe de los fiscales, el sanjuanino va por una tercera reelección cuando la Constitución establece que pueden ser sólo dos.

En el artículo 175 de la misma, se detalla que “el Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces”. Uñac fue vicegobernador de la provincia de 2011 a 2015 y gobernador en los períodos 2015-2019 y el actual de 2019-2023. Al respecto, el sanjuanino defendió su postulación ante las autoridades judiciales y sostuvo que la Constitución de la provincia debe interpretarse como categorías distintas la de gobernador y la vice y no como únicas, por lo que la de este año sería su segunda reelección.

