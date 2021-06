Unión Alfonsinista denunció tragedia educativa: “La mayoría de los chicos no saben leer ni escribir”

Compartir

Desde la Unión alfonsinista señalan que existe un retraso importante en la educación de los distintos niveles educativos y aseguran que se potencia más en el nivel inicial, por lo que insisten que se tomen las medidas pertinentes para garantizar la reapertura de las escuelas y volver a las clases presenciales.

Carlos Toloza, presidente del movimiento radical Unión Alfonsinista de Formosa, dijo que en septiembre de cada año, a más tardar octubre, los niños del primer grado de la escuela primaria, ya deben saber leer y escribir, “es lo que viene sucediendo a lo largo de la historia de la educación argentina y formoseña, por lo que las supervisiones escolares miraban, al evaluar el desempeño y los logros de los docentes”, sostuvo.

“Justamente ese aprendizaje y en ese mes del ciclo lectivo, como en otros grados el conocimiento de las cuatro operaciones matemáticas, evaluaciones sencillos, directas, prácticas y contundentes. En estos dos años de pandemia, la mayoría de los niños formoseños no han aprendido a leer y escribir, los de primero y segundo grados, ni lectura corriente los de tercero, como debiera haber sucedido si las políticas sanitarias del gobierno de Formosa hubieran sido otras”, agregó.

Aclaró el dirigente que “las clases virtuales son un recurso impresionante por la tecnología pero totalmente insuficiente en lo didáctico y pedagógico, y de poca universalidad en la gran dimensión del sistema educativo formoseño, ya que la mayoría de los estudiantes se ha desconectado de la escuela en todos los niveles, salvo los casos en los que los padres poseen tiempo, tecnología suficiente para los niños de la casa, conexión a internet y capacidad de ayuda escolar a sus niños y adolescentes, que como se puede suponer no son muchos”.

Se sabe, continuó el radical, que “la conectividad es mala en toda la provincia, que alumnos y profesores sufren cortes de internet, a veces demasiados frecuentes y frustrantes, que hay clases que se dejan de dar por esas fallas permanentes, que se descomponen los equipos y que no hay dinero para arreglos, ni quien los arregle porque está todo cerrado”.

“En las zonas rurales y alejadas, internet es una utopía y una desvergonzada mentira del actual ministro Nacional Luis Basterra, que supo asegurar en el Congreso Nacional que en Formosa había wifi en todas las localidades: en el oeste formoseño, departamentos Partiño, Ramón Lista, Matacos y Bermejo los maestros dejan los trabajos escritos en hojas de papel en las escuelas para que los padres pasen a retirarlos, porque internet no funciona o directamente no hay señales y en los parajes ni energía eléctrica hay”, lamentó.

A su vez aseguró que “los padres conocen o intuyen el atraso en los aprendizajes de sus hijos ( dos años prácticamente), en los niveles que fueran, y ven sin embargo que pasan de grado y/o año, lo que les asegura que egresarán en tiempo del nivel que cursan, en edad pero no en forma con aprendizajes, ya que sin una vuelta urgente a la presencialidad y sin un plan de recuperación de aprendizajes, serán dos generaciones de formoseños a las que les costará abrirse camino a estudios superiores o hacia habilidades y destrezas para el mundo del trabajo”.

“La insensatez de la cuarentena eterna impuesta por el Gobernador Insfrán durante casi dos años, ayer mencionado en la ONU como facilitados y promotor de las violaciones de los derechos humanos y de la dignidad de las personas en pandemia, debe concluir definitivamente”, dijo.

Por último insistió que “se debe volver inmediatamente a las clases presenciales, respetando los protocolos sanitarios que aseguren y garanticen la salud de los alumnos, docentes y padres. El daño está causado y debe comenzar la reparación, al menos intentarlo”.

