Universidades: un Diputado del PRO adelantó que rechazará veto de Milei

Mientras el Gobierno hace cuentas y busca los votos necesarios para intentar blindar el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, un diputado del PRO, el partido que conduce Maurio Macri y es el principal aliado del oficialismo, adelantó que votará en contra de la decisión del libertario.

“Voy a votar en contra, efectivamente”, aseguró, sin vacilar, Álvaro González, en una entrevista con Radio Mitre. Ese voto en contra es la oposición al veto presidencial, aunque en los hechos su voto implicaría insistir con la ley que fue aprobada en Diputados y Senadores.

González, que responde políticamente a Horacio Rodríguez Larreta y ya había votado contra el veto a la reforma jubilatoria, fue a la marcha universitaria que se realizó el miércoles frente al Congreso y este viernes consideró que Milei “se aferra a un dogma”.

“Me parece que el Gobierno, en esta instancia, como en los jubilados, se aferra a un dogma, en lugar de tratar de resolver la situación. Entiendo lo del déficit cero y estamos todos de acuerdo, pero hay mecanismos, si tenés voluntad política de resolver el problema, de sacarle a algunos y ponerle a otros”, insistió.

Al justificar su posición, González remarcó que “en un sistema democrático, en un Congreso donde hay diferentes opiniones”, tiene derecho a expresar la suya. “Yo creo en la educación pública, me formé en la universidad pública y el acceso al conocimiento es la oportunidad de los más vulnerables para salir de esa situación”, insistió.

El diputado fue a la movilización del miércoles al Congreso y, según destacó, lo hizo para reclamar una “solución justa y no a hacer política”, como acusó el propio Milei.

Ese fue el principal argumento del Gobierno para intentar deslegitimar la protesta, sostener que se trataba de un reclamo político partidario. De hecho, la Oficina del Presidente sostuvo en un comunicado publicado poco después de la masiva manifestación que Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martin Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió se unieron “con el objetivo de obstruir el plan económico”.

“Fui a la marcha y fui solo. Creo que como hombre libre que soy puedo participar de algo que reclama una solución justa y no fue hacer política”, señaló el legislador antes de cuestionar el argumento oficial de la conspiración contra el Gobierno.

“¿Cómo que se unieron? Cada uno fue por su lado. Si vos crees que Carrió puede estar conspirando con Cristina es estar mirando otra película”, cerró González.

La postura del resto del bloque PRO en Diputados que conduce Cristian Ritondo es todavía incierta. Como informó Clarín, cerca del titular de esa bancada precisaron que “la postura se definirá el martes”.

A diferencia de lo que ocurrió en la previa de la votación que finalmente ratificó el veto de Milei a la reforma jubilatoria, Mauricio Macri tomó distancia de la postura oficial durante un encuentro con senadores de su partido.

El ex presidente remarcó ante los legisladores que la educación publica es una de las banderas de su fuerza política, pero evitó fijar una línea de acción sobre la posición que asumirán los bloques del PRO de cara al veto.

Fiel a su estilo de redoblar la apuesta, el Gobierno de Javier Milei adelantó que si no logra los votos para blindar el veto no cumplirá con la Ley de Financiamiento Universitario.

En el Gobierno avisan que el plan B es rechazar el proyecto en los hechos: “Si hay rechazo al veto, no lo vamos a acatar, porque es ilegal un aumento sin especificar los fondos”, cuestionan, en sintonía con los argumentos que planteó el Presidente en el decreto 879/2024.

En el Ejecutivo apuntaron contra el PRO ante la posibilidad de que no ratifique su acompañamiento al veto. “¿Desde cuándo al PRO le interesa a las universidades? A la UCR la entendemos, porque es su curro de siempre”, lanzaron en las últimas horas desde el entorno más cercano al Presidente.