«Uno de los pilares fundamentales del proyecto de ciudad de Jofré es la participación vecinal»

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Visitó ayer el piso de Expres en Radio, el Subsecretario de Gobierno Municipal, Fabián Cáceres donde se refirió al rol de los funcionarios y destacó que deben estar abiertos a los vecinos porque «el proyecto de Jorge Jofré tiene que ver con una ciudad moderna, ordenada, participativa, inclusiva y con un perfil altamente turístico». «Cuando habla de participativa habla de tener ese contacto directo con el vecino, donde los funcionarios escuchemos y plasmemos las ideas de los mismos en proyectos para mejorar así la calidad de vida», aseveró.

Vale recordar que antes de ocupar su actual cargo, Cáceres fue concejal de la ciudad por el Sublema «Valores Ciudadanos» y también estuvo al frente de la Subsecretaría de Transporte y Emergencia de la Municipalidad.

«Vengo acompañando la gestión del Intendente desde el 2015, pero formo parte de la Agrupación Valores Ciudadanos desde el 2012», comenzó diciendo.

«Creo que lo que más valora el intendente Jofré es cuando un funcionario puede cumplir bien sus funciones en el ámbito del Ejecutivo que le toca estar, pero no es solamente un funcionario de escritorio sino de territorio», expuso.

Expresó que «desde el momento en que asumimos el Intendente nos dice ‘no quiero funcionarios de escritorio, sino de territorio’, con esto nos deja en claro que podemos llegar a cumplir bien las funciones, pero a partir de ahí hay que salir a tener el contacto directo con el vecino para ver cuáles son sus necesidades y así brindar solución».

Reconoció entonces que es en el barrio donde se ve la realidad y que «es el vecino el que conoce lo que vive cada barrio, circuito o jurisdicción. Siempre decimos que el mejor proyecto es el que sale de los vecinos y vecinas, porque es el que te hace dar cuenta que los proyectos pueden tener muchas aristas utópicas, pero la realidad te demuestra otra cosa».

Participación vecinal

Consideró que uno de los pilares fundamentales del proyecto de ciudad de Jorge Jofré es la participación. »Habla de una ciudad moderna, ordenada, participativa, inclusiva y con un perfil altamente turístico. Cuando dice participativa se refiere a tener ese contacto directo con el vecino, una Municipalidad con sus funcionarios abiertos, donde podamos escuchar y llevar esas ideas a plasmarlas en un proyecto donde podamos mejorar la calidad de vida de los mismos», dijo el funcionario municipal.

El este sentido, Cáceres resaltó la importancia de «escucharnos» porque «con el diálogo se van encontrando los consensos para llevar adelante la mejor política estatal que los vecinos necesitan para nuestra ciudad. Creo que ese es el camino».

«Siempre hemos escuchado, nosotros trabajamos para todos, administramos la ciudad de Formosa y buscamos mejorar la calidad de vida de todos y todas. Verdaderamente creo que es un bien proyecto el que llevamos adelante y con la ayuda de todos lo vamos a lograr», valoró.

Subsidio del transporte

Por otro lado, fue consultado respecto a un tema que permanentemente está en agenda debido al conflicto con el transporte público de Formosa: el subsidio. «Dentro de todo el Presupuesto Nacional destinado al transporte, el AMBA recibe el 85% de ese subsidio, el 15% de lo restante reparten a las demás provincias, donde Formosa es la que menos recibe. La culpa de esto la tienen los gobiernos centrales que se vienen sucediendo unos a otros porque no pudieron corregir esa asimetría, y siempre nosotros los provincianos reclamamos lo que por derecho nos corresponde», manifestó.

En este marco ejemplificó: «Chaco y Corrientes del Estado Nacional reciben 90 millones de pesos en subsidio para el transporte, Formosa como mucho 23 millones; hay una gran inequidad».

Apreció entonces que las provincias comiencen a reclamar contra esta inequidad, y se sumen a lo que Formosa siempre reclamó: «no podemos permitir que en la Argentina haya ciudadanos de primera, segunda y tercera, todos somos iguales y nos merecemos lo mismo».

Por ello, se mostró molesto ante la constante afirmación de que «Formosa no produce nada para el país y recibe mucho». «Como si se tratara de una dadiva, es un derecho que tenemos porque formamos parte de un país federal donde los recursos se distribuyen equitativamente entre las 24 provincias, ninguna es más que otra», disparó.

Avance de Formosa

Casi terminando la entrevista, el Subsecretario de Gobierno Municipal resaltó que «aquellos que antes nos menospreciaban tienen la oportunidad de venir a conocer nuestra ciudad o nuestra provincia y se llevan los mejores recuerdos, porque nos recuperamos con obras e inversiones. Creo que formamos parte del esquema turístico de la Argentina donde podemos ver los fines de semana largo que vienen a conocer nuestra provincia».

Jorge Jofré

Finalmente, y a modo de cierre, Cáceres volvió a reivindicar la figura de Jofré e insistió que es su «maestro en la política»: «Creo que dentro de las enseñanzas que me dio, una tiene que ver con que a los vecinos hay que decirles las cosas como son, no esconder nada, cuando se puede hacer todo y cuando no ser sinceros y explicar por qué».

«Cuando hay problemas no hay que esconder la cabeza bajo la tierra como lo hace el avestruz, sino poner la cara, enfrentarlos y tratar de dar soluciones. ese es el sentido y como uno debe encarar la política», cerró.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp