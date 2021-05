Vaca Muerta logra récord y ya representa casi 30% del total país

Compartir

La formación no convencional Vaca Muerta marcó en abril un récord de producción con 147.000 barriles de petróleo al día y de esta manera representa en la actualidad 29,6% del total del país, según datos de la Secretaría de Energía.

Las primeras cifras de abril ratifican la tendencia de los últimos meses en el no convencional neuquino, la que en datos consolidados de marzo reflejaron que la producción de petróleo aumentó 5% intermensual, 17.4% interanual y 17.4% durante los últimos doce meses.

El principal productor de petróleo en Vaca Muerta es YPF, que representa 61% de la producción de la formación y, durante los últimos doce meses, aumentó su producción acumulada 7,2% frente a igual período anterior.

En ese sentido, de acuerdo a las cifras de la compañía de mayoría accionaria estatal la actividad en el yacimiento alcanzó una producción total de 98.000 barriles de petróleo equivalente día, al primer trimestre de 2021.

El no convencional representa 23% de la producción total de YPF, con un crecimiento de 11% en el primer trimestre de 2021.

Este mejor desempeño responde especialmente a los resultados obtenidos en el área integrada por los Bloques Loma Campana, Bandurria Sur y La Amarga Chica, que alcanzó en abril los 43.000 barriles diarios.

En este conjunto de campos que representan la vidriera de la compañía en aquella formación neuquina, había alcanzado en marzo un récord de producción de 42.000 barriles de petróleo por día, en una tendencia creciente desde 2020, y superada en abril.

Este aporte apuntala el récord de producción de la formación que en el cuarto mes del año fue de 147.000 barriles de petróleo al día, 29,6% del total del país, casi cinco puntos porcentuales por encima de los 24,7% que representaba 12 meses atrás.

A la vez del incremento de producción, la compañía había destacado en la última call con inversores al presentar los resultados del primer trimestre que sigue aumentando la eficiencia en su producción no convencional.

Al respecto informó que el costo de desarrollo alcanzó un promedio de US$ 10,2 por barril de petróleo equivalente en el primer trimestre de 2021.

En el mismo primer trimestre se lograron completar 34 pozos horizontales, un récord para la compañía, y se alcanzó un promedio de 139 etapas de fractura en el mismo período con una mejora del 34% respecto de la media de 2019.

En este marco, la producción de hidrocarburos de YPF creció 3% respecto del último trimestre de 2020, impulsada en buena medida por un aumento de 4% en crudo.

