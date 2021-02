Valeria Aquino: “El Polaco me escribía cuando Barby Silenzi estaba embarazada”

Compartir

La ruptura y reconciliación de Ezequiel El Polaco Cwirkaluk y Barby Silenzi a ocho meses de haber tenido a la pequeña Abril, dio lugar a un sinfín de especulaciones. Y, entre otras cosas, se dijo que la bailarina tenía una excelente relación con Karina La Princesita, madre de Sol, la hija mayor del cantante, pero que había tenido varios enfrentamientos con Valeria Aquino, con quien el intérprete de Deja de llorar tuvo a Alma, ya que sospechaba que ella quería reconquistarlo. De hecho, se insinuó que esto habría colaborado en la pelea del ex Masterchef Celebrity y la joven, que también es madre de Elena junto a Francisco Delgado. ¿Qué hay de cierto en todo esto?

“El papá de Alma y yo estamos separados hace 6 años, todavía no se dio cuenta”, comenzó diciendo Aquino en diálogo con Rodrigo Lussich para Intrusos, por América. Y luego, haciendo referencia directa a Barby, agregó: “Mientras ella estuvo embarazada y en pandemia, El Polaco me escribía mensajes a mí reclamándome que yo había estado con otros chicos y demás. Creo que no debería olvidarse de eso, de que era él el que todo el tiempo me escribía”.

¿Cuál fue la actitud que tomó Valeria frente a esta situación? “Yo le respondía el mensaje diciéndole:: ‘Por favor, Eze, andá a tu casa con tu mujer y las nenas’. Él me escribe a mí todo el tiempo y yo le respondo educadamente, que no me escriba porque tengo pareja y él también. Y que no había que hacer reclamos porque estamos separados. Mientras, el Polaco estaba con su pareja, claramente”, explicó.

Y luego concluyó: “Le dije a él que no quería problemas con mi pareja ni con su pareja y lo entendió. No me escribió, ni me molestó más. Así que vamos a dejar en claro la parte de que ‘alguien quiere reconquistar’. Con una mano en el corazón, el papá de Alma es como un hermano para mí. Gracias a Dios, hoy tenemos una relación linda, excelente, en la que no nos maltratamos, no hay insultos ni agresiones; y le agradezco a Dios que hoy tengamos al Polaco con nosotras”.

Cabe recordar que el cantante y Barby se reconciliaron la semana pasada, luego de varios escándalos como una fiesta teñida de sospechas en la casa de Fede Bal, las fotos del cantante con una joven durante una gira por Santa Fe y las versiones de un amorío con la actriz y cantante Natalie Pérez. La bailarina, sin embargo, había afirmado que la convivencia obligada durante la cuarentena en 2020 provocó una fuerte crisis de pareja. Y señaló que a los choques cotidianos, se sumaban los problemas que se generaban por tener una familia ensamblada. Pero descartó que las infidelidades tuvieran que ver en su crisis de pareja.

Así las cosas, tras darle una nueva oportunidad a la relación, Silenzi fue por más y dijo: “Nosotros tenemos algo abierto, pero no es que él se va y va a estar con cualquiera y yo acá, que ni me entero. No, la cosa siempre es de a dos. De a dos somos abiertos, juntos. No cada uno por su lado. Tiene que ser consensuado por los dos y tenemos que compartir todo”. ¿Si fantaseaban con incluir a alguien famoso en la pareja? “Nuestro permitido es juntos, no separados. Y es Flor Peña. El Pola se muere por ella y a mí me encanta. Es una bomba, espectacular”, concluyó.

