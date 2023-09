Valeria Lynch se emocionó al presentar a su nieto en pleno show en el Teatro Colonial

María Cristina Lancellotti Spano, más conocida como Valeria Lynch, se presentó ante sus fans en el Teatro Colonial, ubicado en Avellaneda, en la Provincia de Buenos Aires. La cantante, dueña de una extensa carrera en la música, interpretó sus clásicos temas sobre el escenario.

Durante el show, la artista vivió un momento muy emotivo cuando saludó a su nieto Benicio Cavallero que se encontraba con su madre, sentados en las primera filas del teatro. El pequeño es el hijo de Luz Racco y Federico Cavallero, quien también se encontraba en el escenario como miembro de la banda de la popular artista.

“¡Hola, hermoso! ¿Qué quiere? ¿Subir? Traelo, obvio”, aseguró la intérprete mientras esperaba sonriente la llegada al escenario del pequeño que nació en diciembre de 2019. Además de Benicio, Valeria tiene otra nieta, Julia, hija de Santiago Cavallero y Agustina Vera.

En su cuenta oficial de Instagram, la cantante había expresado su emoción y alegría por el nacimiento de Benicio: “Cuando la vida te premia con una familia maravillosa. ¡Los amo con el alma! Bienvenido, bebé”. Con más de 144 mil seguidores, acompañó su mensaje con etiquetas como “felicidad sin límites”, “abuela enamorada” y “amor genuino”.

La pelea entre

Valeria Lynch

y Patricia Sosa

Hace unos meses, Valeria Lynch fue noticia por la pelea con Taís, la hijastra que crío cuando estaba en pareja con Cau Bornes. En esta oportunidad, Patricia Sosa generó revuelo al meterse de lleno a opinar al respecto del hecho de que su colega y examiga terminó echando a la joven de su casa.

“No hay ningún tipo de relación con Valeria, no volvimos a hablar, no está ni estará la relación con ella, la vida te va llevando por diferentes caminos y uno no sabe en qué puede terminar, hay cosas que no se olvidan y te dejan marquitas en el corazón y cicatrices, con Oscar Mediavilla -su esposo- somos amigos de Cau Bornes y nos invitó a su cumpleaños hace unos días”, dijo la cantante en un diálogo que mantuvo con el periodista Juan Etchegoyen para el ciclo Mitre Live.

“Fue un cumpleaños muy sencillo de 20 personas y estaba Taís y su novio, lo pasamos lindo y comimos empanadas, una cosa de casa sencilla. Taís está muy bien, preciosa y centrada, está de novia con un chico llamado Nacho que se recibió de abogado. Taís entró a trabajar en un lugar que la tienen en consideración, ella era profe de inglés y mucho no le alcanzaba, vive con su papá”, siguió la intérprete de “Aprender a volar” con su relato.

A continuación, Patricia expresó suma indignación por el gesto que Lynch tuvo con su hijastra, pero también criticó a Bornes. “Me recontra sorprendió enterarme que Valeria la echó a Taís de su casa, es una cosa espantosa y horrible. Yo escuché una sola campana, pero viví la otra parte de cerca y fue penoso: fue triste ver a una chica llorar y fue triste ver a un papá que no salió a contar toda la verdad”, se plantó Sosa.

“Yo no sé si Cau me permite decir esto, pero lo voy a decir igual: Cau no se llevó a la nena porque ella quería estar con su mamá, pero él no tenía dónde ir. (Fernando) Burlando le prestó un departamento vacío de un ambiente y se llevó un colchón, a él quizás le da vergüenza decir esto, esto no te hace peor persona y no hay que temer a las realidades que vive uno”, contó Patricia