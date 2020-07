“Vamos a tener una Liga con muy pocos extranjeros”

Compartir

Mario Romay, dirigente de La Unión de Formosa y Secretario de Deportes de esa provincia, habló en UCU Radio sobre los detalles de la reunión que mantuvo la Asociación de Clubes con diferentes clubes de La Liga, y contó todos lo que se habló de cara a la próxima temporada de la competencia. Además, se refirió a los extranjeros y a la Liga de Desarrollo.

“Se ha avanzado en un montón de actividades, pero hemos tenido algunos contagiados de chicos que estaban fuera de la provincia y regresaron. Es un contagio aislado, no hay circulación viral”, contó Romay sobre la situación.

“Nos hemos juntado con Daniel Cano (DT) para arreglar su continuidad, es casi seguro que vamos a seguir con el cuerpo técnico y sumar algún entrenador para conformar el plantel. Con respecto a los jugadores, estamos empezando a averiguar, nos estamos encontrando con varios dirigentes y nadie se anima a hacer un arreglo. Si bien pareciera que La Liga comienza en noviembre, se está especulando. En La Liga A se está más a la expectativa. Para mí el problema del éxodo de jugadores no es la pandemia, si no la moneda. La pandemia está en todo el mundo, pero la moneda tan devaluada no. En Paraguay jugadores del Torneo Federal ganan 2000 dólares por mes y acá tienen contratos de 50.000 pesos mensuales. No somos competitivos con el resto de América, porque la moneda está muy baja. Paraguay puede ser uno de los que pueda llevarse jugadores argentinos. Esto pasó en el 2000/2001 y lo que tenemos que mantener los clubes y la AdC, de la manera más seria, a la competencia. Se está viendo que haya un libre deuda para los extranjeros también por toda la situación con FIBA”.

“Hay que establecer a fines de julio una posible fecha de inicio de La Liga. Para que todo empiece a planificarse un poco, para ver qué pueden hacer, sobre todo, los jugadores y nosotros, para poder contratar o ellos asegurarse su trabajo. Contra el tema del dólar no podemos hacer nada, pero creo que vamos a tener una liga con muy pocos extranjeros, pero siempre terminamos compitiendo. Creo que tendremos una temporada de siete meses, más un mes de preparación con contratos de 8 meses. Repito, lo primero que hay que hacer es poner una fecha para a partir del 1 de octubre empezar a trabajar con los jugadores”.

“Me gustaría jugar con nacionales, los que están en el equipo. Solo veo difícil la situación de Jony Maldonado, que manifestó que se quería ir a jugar afuera. Pero para mí, deberíamos continuar con varios de los que estuvieron el año pasado y así darnos una revancha”.

“Ojalá se pueda jugar con público, quizá a partir de noviembre pueda ser distinto. En las provincias se está viviendo muy distinto a Buenos Aires. Hay que buscarle la vuelta para que un partido de básquet sea lo más parecido a lo que fue antes”.

“A La Liga de Desarrollo la deberíamos jugar de una manera diferente, sobre todo por el tema costos, en un año que será muy difícil para los clubes. Hay que tener en cuenta que si decidimos hacer una LdD, con un sistema de licitaciones y jugar por fin de semana según como avancen los clubes, tendremos jugadores de formativas que estarán un año parados. Se debería jugar como se venía jugando y pensar en que los equipos de Liga Nacional A dejemos de hacer el trabajo de formación de jugadores y que eso pase a ser en el Torneo Federal. Si tenemos jugadores que son formados en el club podamos ampliar la cantidad de fichas en el plantel. Hay que encontrarle la vuelta”.

“Yo creo que se va a jugar como se jugó hasta el año pasado, por lo que se dijo en las reuniones e intuí, aunque haya clubes que no están de acuerdo. Yo era de la idea que se juegue por un sistema Copa, otros dijeron que se juegue por zonas. Si no los hacemos jugar, van a estar un año entero sin jugar. Eso se tiene que analizar por eso creo que tiene que jugarse a la par de La Liga”.

“Los torneos locales no son tan fuertes, por eso hicimos una Liga de Desarrollo y hacer el trabajo que se debería hacer en el básquet federativo. Los que juegan bien, a los 17 años ya juegan en La Liga, sin jugar la LdD. Todos los jugadores que han pasado por la LdD en La Unión juegan en los equipos de Formosa que juegan el Federal. No podemos tener tantos jugadores de 38 o más años jugando y tenemos que desarrollar más a los jóvenes. Este año voy a tratar de trabajar con los clubes locales, la idea es mejorar el esquema de filial”.