“Vamos a ver cuándo es el momento indicado para poder volver”, sostuvo el presidente de la AFA

Compartir

Linkedin Print

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, hizo un balance de la primera semana de entrenamientos tras el parate por el coronavirus. Por otra parte, fue claro respecto a la vuelta de la actividad oficial: “No somos de poner fechas sino ver cuándo es el momento indicado para poder volver”.

“Estoy muy contento con el proceso de vuelta de entrenamientos que transitamos. La prioridad la tenían los equipos de Copa, pero encontramos buena predisposición del Gobierno y pudieron volver todos el 10. El protocolo tuvo algunas modificaciones del Ministerio de Salud, pero logramos empezar a tiempo con los testeos rápidos. Estamos contentos porque viene dando buenos resultados. Sabemos que esto es un día a día”, manifestó Tapia en Intratables por América TV.

Por otra parte, destacó las decisiones tomadas por el Gobierno y manifestó que está “la idea de fines de septiembre” para el regreso del fútbol. “Hemos sido muy respetuosos con las decisiones que tomaron los ministros, han dado un resultado importantísimo en la sociedad argentina. Si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron, iba a ser complicado”, indicó.

“Es difícil hacer futurología. Las fechas están previstas. De ahí a que podamos jugar, es otra cosa. Hay torneos que se suspenden, equipos que no pueden presentar los equipos por cantidad de contagios… queremos ser responsables y minimizar los casos… y volver para poder jugar. Sabiendo que no hay vacuna y que no hay público. Hoy hay fecha prevista a nivel continental. El hecho de que tengan que viajar equipos nuestros y recibir equipos sudamericanos no es fácil, hay que ser responsables”, agregó.

Por otra parte, negó cualquier presión del Gobierno para poner fechas para la vuelta del fútbol. “La verdad que nosotros tenemos una relación de muchísimo diálogo con el Gobierno, pero en ningún momento recibimos la presión para que el fútbol vuelva como una necesidad para contener a la sociedad. Somos un país futbolero, sabemos lo que representa el fútbol para los argentinos, pero, al contrario, siempre fuimos acompañando todas las medidas”, señaló.

“Si vos le preguntas a Claudio Tapia, te va a decir que hay que ser paciente, que la vida vale más que cualquier cosa, tenemos que ser prudentes. Yo siempre digo que el fútbol es un disparador, a un plantel lo componen 28-30 jugadores y cerca de 50 con cuerpos técnicos y médicos, inclusive 70-80. Somos responsables, ojalá pudiéramos volver, pero hay que ser cautos. Todos tenemos la esperanza y queremos que el fútbol vuelva”, concluyó.