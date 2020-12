Violencia: vándalos mantienen en vilo a los vecinos del Bº Namqom

Compartir

El domingo, un grupo de 30 vándalos del barrio Namqom, en su mayoría menores de edad, ocasionaron serios inconvenientes con los vecinos de la zona. La gente asegura que está casada de vivir en esa situación, ya que permanentemente cuando ingieren bebidas alcohólicas o drogas protagonizan diferentes hechos de violencia.

Según comentaron, los jóvenes se juntan en una esquina donde ingieren bebidas alcohólicas, se drogan y cobran “peaje”.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, un vecino del lugar indicó que “ya van tres veces que mis hermanos me cascotean la casa, hago la denuncia, y cuando ellos ven que viene la Policía se ocultan en la casa de una anciana que los apaña”.

“Hablé con el Comisario para que se tomen cartas con la abuela de los menores porque va a llegar el momento en que van a matar a alguien; no quiero que esperen a que ocurra una desgracia en el barrio por eso decidí hacer publica la problemática”, añadió el hombre.

Seguidamente sostuvo que “pido que la Justicia haga algo, que se tomen cartas en el asunto con estos menores de edad. Como padre y abuelo tengo miedo que pase a mayores. No se puede dormir en nuestras propias casas, ni transitar libremente por la vía pública”.

Por otro lado, manifestó que el grupo está integrado por jóvenes que tienen entre 14 y 16 años quienes “consumen poxiran y bebidas alcohólicas. La abuela de los chicos siempre le está dando plata para que compren su vicio”.

“Después de la Navidad cascotearon mi casa, llamé a la Policía e hice la perimetral, pero hasta el día de hoy nadie me contesta; me tiraron envases de sidra, palos, cascotes, por fortuna me pude esconder”, aseveró.

“Pido a la Justicia que haga algo al respecto. Le dije al Comisaría que si no hay respuestas pronto, en el transcurso de estos meses tendremos que cortar la ruta. Como padres no podemos tolerar que sigan sucediendo estos hechos, sería lamentable tener que llegar a esa instancia porque somos hermanos, pero tenemos que respetarnos entre todos”, finalizó.

