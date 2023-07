Vecinos de Estero Corá reclaman que llegue la energía eléctrica; en pleno 2023 aún viven con candil y velas

El Grupo de Medios TVO dialogó con Jorge Morel, poblador de Estero Corá, una colonia ubicada a escasos 800 metros de la localidad de Palo Santo, y por difícil de creer que resulte los vecinos de allí aún viven a la luz del candil y las velas ya que no cuentan con energía eléctrica porque el tendido eléctrico no llega. “Falta decisión política por parte del Municipio para que por fin el anhelo de la luz se haga realidad”, indicó.

Al contextualizar en donde está ubicada la Colonia a dijo que “estamos a pocos metros del casco urbano, no estamos a una gran distancia donde quizás podamos entender por qué no llega la luz, en este caso no hay justificación. Otras colonias que están más alejadas cuentan con energía eléctrica, así que pensamos que falta decisión política nada más”.

Seguidamente explicó que en el lugar viven unas 25 familias compuesta en su mayoría por adultos mayores porque ante la falta de oportunidades los jóvenes toman la determinación de irse.

El hombre dijo a este medio que el pedido para la anergia eléctrica es permanente, pero lamentablemente nadie lo escucha. “El reclamo data de años, cada vez que hay cambios de autoridades surge el anhelo de que ese intendente trámite y haga llegar el suministro de energía. Se golpearon muchísimas puertas, pero hasta el momento no hay respuestas de nada”, aseveró.

“Con el gobierno de Raúl D’zakich que cumplirá 12 años en el poder tampoco se logró eso, desde hace muchos años a través de notas los vecinos pedimos que extiendan la red del suministro de energía, las familias ni siquiera se pueden dar el lujo de tener una heladera o un ventilador”, lanzó Morel.

Al ser consultado si es que acudieron a pedir respuestas a la empresa REFSA dijo que sí, pero “ellos plantean que no pueden asumir el costo del tendido, pero sería factible si el Municipio colabora con los postes; además los vecinos nos comprometemos a hacer los pozos para plantar los postes”.

Recordó en este sentido que hace dos años atrás el tendido eléctrico llegó hasta el ingreso de la Colonia en cuestión y solo se vieron beneficiadas unas seis familias, mientras que el resto aun aguarda a que se continúe con el cableado hacia el interior del lugar para que todos tengan las mismas posibilidades. “En ese momento los vecinos fuimos quienes trajimos los postes en tractor particular, cargamos, hicimos los pozos, plantamos los postes, por supuesto siempre con la supervisión del personal de REFSA y luego ellos se encargaron de hacer el cableado y colocar el trasformador; pero esto solo se hizo en un tendido de 600 metros, es decir el acceso”, dijo el poblador.

Agregó, además: “no es una gran inversión que tiene que hacer REFSA con el municipio, lo que acá falta es decisión política y que el Ejecutivo Municipal autorice la realización de la obra porque como es ejido municipal lo debe hacer, el Intendente debe entender que ese servicio es necesario para estas familias. Queremos que gestione, tramite y autorice para que la obra se ejecute”.

Reclamo público

Por otro lado, Morel recordó que no es la primera vez que se hace público el pedido, ya que “el año pasado en el mes de abril vinieron los del Rally, su circuito de carrera pasó por esta Colonia, entonces nos juntamos entre varios vecinos para exteriorizar nuestro problema; cómo es posible que estemos en un lugar por donde vienen a pasar autos y sin embargo estemos a oscura”

“El encargado de la competencia dialogó con nosotros y se comprometió a llevar las notas que sean necesarias a los diversos organismos, de hecho, así lo hizo. A nosotros el intendente no nos quería recibir la nota porque decía que él en su oportunidad pidió y que en cualquier momento va a salir, pero lo cierto es que pasan los años y no tenemos soluciones, la gente se va y otros se mueren sin poder ver hecho realidad este gran anhelo. Cuando nosotros nos plantamos a realizar la protesta el intendente les dijo a todos los asistentes que se trataba de una interna política, pero no es así, nosotros estábamos haciendo un reclamo genuino para que las familias tengan electricidad en sus domicilios”, afirmó en ese sentido.

A la luz del candil

“La gente acá se maneja con velas y con candil, no tiene ventilador, ni heladeras, para cargar su celular deben ir al pueblo; en épocas de mucho calor tuvimos niños que resultaron mordidos por víboras”, comentó el mismo.

Finalmente, explicó que “la mayoría de las personas que viven en el lugar se dedican a la pequeña agricultura, ganadería, carbonería, ladrillería, es decir, son trabajos de subsistencia, son humildes y por eso les cuenta hacerse escuchar”.