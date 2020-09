Vecinos del B° San Juan 1 que viven a metros de la vía piden módulos

Compartir

Vecinos del barrio San Juan 1 que se encuentran viviendo en precarias casillas al costado de la vía, en diálogo con el Grupo de Medios TVO solicitaron una respuesta habitacional que les había sido prometida hace más de un año cuando toda la zona baja quedó inundada y debieron trasladarse hacia donde se encuentran ahora.

Ante la falta de respuestas de las autoridades piden una solución denunciando que incluso a otros pobladores del sector ya les dieron módulos, que los vendieron y volvieron a vivir en el lugar.

En ese marco, doña Leli, una de las vecinas de la zona contó que “desde los 16 años vivo acá, mis padres fallecieron, me quedé y tuve familia, ahora yo no puedo tener un módulo o una vivienda digna que a mucha gente que vino del Paraguay se le dio, reclamé pero nunca me dieron una solución, después de la última inundación que me agarró me dieron permiso para que me cambie al lado del zanjón porque soy una persona grande, sufro de los huesos y hasta ahora vivo acá, incluso me enteré que se les dieron vivienda a muchos de los que habían sacado de acá y que ahora vinieron a levantar de nuevo sus casas, creo que vendieron sus módulos y volvieron acá”.

“A nosotros no nos llevaron al Polideportivo cuando todo se inundó porque ya no había más lugar, en ese entonces tuve que decirles a los policías que me iba a cambiar de lugar porque estoy enferma, me dejaron estar en esta zona y por eso levanté acá mi casita, hace ya un año estoy así y hasta ahora no me dicen nada. Siempre les digo a mis hijos que si nos llevan lo van a hacer de acá porque en otro lado ya no puedo levantar una casa”, relató.

“En aquel entonces de la inundación nos habían dicho que cuando baje el agua volvamos, pero ese no es el caso, no podemos levantar una casita, echarla, después levantarla de nuevo, sube el agua y tenemos que salir otra vez, porqué no se ponen a pensar en que hay muchos a los que les dan módulos, venden y vuelven a levantar acá, nosotros quedamos de nuevo acá, es feo vivir al lado de un zanjón”, lamentó la mujer.

Asimismo, otra vecina del lugar relató que “desde hace un año estoy acá con la esperanza de que algún día vengan a visitarnos o que nos lleven a los módulos como hicieron con los que vivían en el fondo, quedaron en que cuando bajaba el agua venían y nos censaban o nos reubicaban en otro lugar, pero hasta ahora nadie apareció”.

“Una sola vez vino la asiente social, quedaron en que nos iban a ayudar con camas, colchones y chapas pero no aparecieron sabiendo que tenemos muchos chicos y como vivimos al lado del zanjón salen arañas y otras cosas por el tema de que ahí hay agua acumulada”, relató la muchacha.

Contó también que “hace 6 años me postulé para el módulo cuando vino la crecida grande, me dieron la tirilla, vinieron a visitarnos y a ver cuántos integrantes somos pero de ahí no pasó más. Pasaron dos años, volví a anotarme, me pidieron papeles y demás, me volvieron a visitar y desde ahí quedó todo en la nada, cuando se entregaban los módulos dijeron que iban a venir a ver mi caso pero hasta hoy no pasa nada, hace 10 años que vivo en este barrio y nos seguimos quedando acá, viene gente del fondo, de otro lado o familia de gente que vive al fondo, hacen sus casas, a ellos los llevan y quedamos de nuevo nosotros acá como estamos”.

“Acá hay gente a la que ya le dieron un módulo y volvieron, están levantando otra vez su casita y nosotros nunca tuvimos la oportunidad de tener una casa propia, cuando llueve entra el agua a las casas, no corre porque la calle no tiene salida. Hay vecinos que se inundan porque no corre el agua, es muy difícil todo lo que pasamos”, lamentó la mujer.