Villa Escolar celebró sus 88 años de historia

Compartir

Linkedin Print

Ayer, la localidad formoseña de Villa Escolar, celebró su 88° aniversario de fundación y el centenario de la EPEP N°52 “Ingeniero Julio Henri”, con un acto encabezado por el vicegobernador Eber Wilson Solís, quien estuvo acompañado por la jefa comunal Celia Robles.

Además, participaron del evento, responsables de carteras provinciales como la subsecretaria de Educación, Analía Heizenreder, Miguel Insfrán, subsecretario de Gestión Local del Ministerio de la Comunidad; y demás autoridades municipales.

Al respecto, Solís expresó que “estamos contentos de venir y compartir el cumpleaños de esta hermosa localidad” con una “fiesta popular donde se muestra la belleza que tiene Formosa”.

“Basta con ver los parajes la localidad de nuestra hermosa y querida provincia, no hay pueblo donde no haya una obra pública y esto representa igualdad de oportunidades, equidad territorial, trabajo, producción y mejor calidad de vida para los formoseños y formoseñas”, aseguró.

También el vicegobernador se refirió al reciente aumento de haberes del 20%, anunciado por el gobernador Insfrán en la mañana de este miércoles; y dijo que es una muestra de la “solidez” que tiene la provincia porque demuestra que “las cuentas están en orden”, lo que permite “ser previsible en el tiempo y poder dar estos aumentos con responsabilidad y, fundamentalmente, ayudando a todo el pueblo formoseño”.

Por su parte, Robles manifestó que este nuevo aniversario los recibe “con un hermoso día” y una Villa Escolar “más cambiada, pujante, con muchísimos cambios”, que no es sólo “lo que pueden ver a la vista, sino con una proyección que hay hacia nuestra la comunidad”.

Y explicó que la fundación del pueblo está relacionada con la creación de la EPEP N°52, que este año está conmemorado sus cien años, por lo que “todos los festejos van ser dentro de ese marco”.

El acto formal se realizó en la plaza Sargento Cabral y luego, en el Polideportivo Municipal, se desarrollaron actividades como carrera de sortija, atropello a la pared falsa, almuerzos criollos.

La celebración continuó por la noche con el gran fogón compuesto por artistas en vivo, peñas folclóricas y agrupaciones que hicieron lo propio en el escenario.

El festival mayor arrancó a las 19:30 horas con artistas locales como Tito Ávalos, Marquitos Mereles y su conjunto, Carlitos Sacarías, Carlitos Galván, Ángelo Aranda, Cristian Guerrero y Matacos; y concluyó con el broche de oro, esperado por todos los pobladores: Chaqueño Palavecino y Santa Marta y el gran cierre bailable a cargo del formoseño Peter Cantero.

A su turno, Heizenreder, sostuvo que “estamos orgullosísimos” que Villa Escolar “celebre de esta manera su aniversario y, como el nombre lo dice, se funda la población alrededor de la escuela”.

En cuanto al incremento salarial anunciado por Insfrán, la funcionaria lo catalogó como “un regalo para todo el pueblo de Formosa y la comunidad trabajadora” y consideró que tiene un “alto impacto en todo el medio formoseño”.

“La dinámica de la provincia de Formosa nos está mostrando esto, otros espacios con actividades diversas, nos muestra una comunidad organizada, nos muestra en la práctica lo que es el Modelo Formoseño”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print