Villa Gesell: una patota mató a golpes a un joven de 19 años a la salida de un boliche

Compartir

Linkedin Print

Un joven porteño de 19 años falleció ayer por la madrugada tras ser atacado por una patota a la salida de un boliche, en Villa Gesell.

La víctima fue identificada como Fernando Báez Sosa, quien había ido a bailar con un grupo de amigos a la disco Le Brique y terminó siendo golpeado en soledad cuando estaba caminando sobre la Avenida 3 y calle 102.

Según trascendió, el altercado entre las dos bandas de amigos se inició adentro del local bailable por lo que los patovicas aplicaron el protocolo de seguridad y los echaron del lugar por distintas puertas.

Las agresiones continuaron sobre la Avenida 3 hasta que intervino la policía y dispersó a los agresores. En el momento que la víctima quedó solo fue increpado por un grupo 5 personas, quienes a golpes de puño y patadas lo dejaron tendido en el piso prácticamente sin conocimiento.

Infobae accedió al video en el que puede observarse el desenlace del enfrentamiento, donde aparece Báez Sosa tendido en el suelo, y con el torso desnudo, y uno de los agresores le pega una patada en la cabeza. Otras imágenes desde otro ángulo dan cuenta de la brutalidad del enfrentamiento.

Tras producirse esta situación, los transeúntes dieron rápido aviso al 911 y un ambulancia del SAME lo trasladó al hospital Arturo Illia para ser asistido. El joven ingresó a las 5:14 con traumatismo y pérdida de conocimiento. Pero más allá de las tareas de reanimación que le practicaron los médicos, falleció a los 6.

“Estábamos sentados en un bar que queda pegado a un boliche tomando algo y salen unos pibes del boliche peleando. Le pegan entre varios hasta que lo agarran en el piso a patadas (le patearon hasta la cabeza). Yo justo me había ido al baño y cuando salí el pibe estaba desmayado, sin remera y a nada de ahogarse en sangre. Me cruzo para saber como estaba y aparentemente estaba desmayado”, relató Camila Heit, una testigo privilegiada de lo ocurrido, en su cuenta de Twitter.

“Los amigos lo quisieron levantar y les pedimos que no lo muevan. Llamamos a la ambulancia, llegan policías y bomberos mucho antes. Para cuando llega la ambulancia el pibe estaba sin pulso y hacía varios minutos que le hacían rcp intentando reanimarlo”, precisó la joven, quien se lamentó que un chico que fue hasta Gesell a pasar sus vacaciones haya encontrado la muerte de ese manera.

Y señaló: “Según dijeron, no hubo un motivo exacto de pelea. Que mal hay que estar para no darse cuenta de las consecuencias que genera la violencia”.

La causa quedó a cargo de la UFID 8 Madariaga, del fiscal Walter Mercuri, quien ordenó allanamientos para dar con los agresores. Fuentes de la investigación le confirmaron a Infobae que hay 10 detenidos.

Los jóvenes estaban alojados en un chalet de dos plantas situado sobre la calle 202, en la entrada al Bosque Pinar, cuando fueron interceptados por personal policial. Todos juegan al rugby, son oriundos de Zárate y sus edades oscilan entre los 18 y 20 años.

Fueron identificados como: MATIAS FRANCO BENICELLI (20), quien de acuerdo a los testimonios y averiguaciones practicadas resultaría ser uno de los autores del presente hecho, AYRTO MICHAEL VIOLLAZ (20), MACIMO PABLO THOMSEN (20), LUCIANO PERTOSSI (18), LUCAS FIDEL PERTOSSI (20), ALEJO MILANESI (20), TOMAS ENZO COMELLI (19), JUAN PEDRO GUARINO (19), CIRO PERTOSSI (19) y BLAS SINALLI (18).

Además de analizar las cámaras de seguridad del boliche, están revisando si las cámaras que están apostadas sobre la Avenida 3 y la calle 102 pudieron registrar el momento del hecho. La autopsia prelimiar indica que una fuerte patada en la cabeza fue lo que causó su deceso.

Esta tarde, la Secretaría de Seguridad brindará una conferencia de prensa para dar más detalles de lo ocurrido.