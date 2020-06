Villani: “La semana que viene se confirmará un protocolo que engloba a todo el fútbol argentino”

Compartir

Donato Villani, coordinador médico de la Asociación del Fútbol Argentino, charló en exclusiva con Doble Amarilla luego de la reunión que se desarrolló este mediodía por Zoom. El encuentro estuvo encabezado por Claudio Tapia y Marcelo Tinelli y participaron varios médicos. También estuvieron Lucía Barbuto (Banfield), Cristian D’Amico (Newell’s) y Víctor Blanco (Racing), entre otros.

Villani contó que habrá un protocolo único y que las categorías deberán adaptarse. “Es muy importante remarcar que esto es tanto para el masculino como para el femenino y que a corto plazo saldrá para el infantil también”, expresó.

-¿Cómo fue la reunión de hoy? ¿La idea es que haya un protocolo general para todas las categorías?

-La AFA desde hace tiempo tiene un protocolo armado por orden del presidente Tapia, hace cerca de tres meses. El mismo fue mutando porque íbamos conociendo el alcance del virus y entonces lo íbamos modificando. El viernes, Tapia hizo una presentación ante sus pares de esto y ahí se decidió ampliarlo a todas las categorías del fútbol argentino para que todos pudieran opinar. En el Zoom de hoy, participaron distintos presidentes de los clubes y médicos de todas las categorías. Tocamos distintos temas y han propuesto cosas. La semana que viene habrá otra reunión de la que saldrá un protocolo que engloba a todo el fútbol argentino y que haga que las distintas categorías se adapten al protocolo. Desde ya que es un trabajo importante, arduo sobre todo por el tema de los transportes y la infraestructura. Para eso estamos. Por orden de Tapia, ya empezamos a trabajar de lleno.

-¿Entonces el protocolo será uno y las distintas categorías deberán adaptarse?

-Así es. Es muy importante remarcar que esto es tanto para el masculino como para el femenino y que, a corto plazo, saldrá para el fútbol infantil también.

-¿La idea es que todas las categorías vuelvan a entrenar juntas?

-Eso no lo sé, viene por otro lado. Yo te digo desde el punto de vista médico que, como bien dijeron los dirigentes y la AFA en su conjunto, tenemos que priorizar la salud y de todas las familias del fútbol, sin importar las categorías. Por eso el protocolo debe englobar a todas las divisiones. Desde ya que tiene que ser algo sencillo, algo que se pueda realizar, que sea fácil y que cierre por todos lados, pero no sabemos cuándo y cómo porque además creo que hasta que el gobierno nacional no tome medidas y diga cómo sigue esto, esto no se arranca.

-¿Será fácil con la diferencia de infraestructuras que todos puedan aplicarlo?

-La idea es esa, que llegue a todo al mundo. Es por eso que hay que trabajar mucho, desde los dirigentes, los médicos y los jugadores, porque el protocolo tiene que ser el mismo para todas las categorías, sean hombres o mujeres. Yo calculo que la semana que viene, a mas tardar la otra, tiene que estar terminado por como venimos trabajando.

-¿Deberá ser homologado por el Ministerio de Salud de la Nación?

-Creo que como el fútbol decidió todo en linea con el gobierno nacional y si bien la AFA es un ente autárquico, me parece que habrá alguna especie de conexión con el Gobierno. No tengo dudas de que eso sucederá.