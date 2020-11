“Vino decidido por eso llegó armado”, dijo la dueña de la perra a la que un vecino hincó con un cuchillo

Compartir

Linkedin Print

El martes por la noche en el barrio Obrero ocurrió un hecho de extrema violencia cuando un hombre en estado de ebriedad acudió a un kiosco ubicado sobre la calle Frondizi al 2300 a pedir “fiado” y ante la negativa de la comerciante, empezó a patear las cosas del local para terminar dándole un puntazo a una perra, propiedad de la familia, que había salido a ver qué ocurría ante el alboroto en el lugar.

Sonia, la comerciante y dueña de la mascota, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la angustiante situación que debió vivir, protagonizada por su propio vecino que es su cliente desde hace años.

“Esto pasó porque le negué un crédito a mi vecino, ahí empezó a agredir sin parar, se puso muy agresivo y alteró a toda la familia, tengo mi nena recién operada hace cinco días que se asustó muchísimo por todo esto, yo no le di ningún motivo para que saque el arma e hinque a mi perra, cuando me voy para atrás de mi casa él va detrás y ahí es donde sale mi perra y la hincó, quien sabe si era para la perra o para mí, ya vino decidido por eso llegó con el arma”, relató.

Asimismo dijo que el atacante “es mi cliente pero siempre de efectivo porque yo no doy fiado a nadie, él estuvo acarreando bebidas desde horas tempranas, vino y me dijo que quería que le anote algunas cosas, ante mi negativa actuó de esa forma, estaba muy ebrio, pero también digo que eso es excusa porque cuando la hincó a mi perra tuvo una actitud como diciendo ‘mira lo que hice’ y se fue, él vino acompañado de su esposa embarazada de 9 meses y con su hijo menor. No le importó nada, yo le decía que reaccionara porque estaba su mujer que está a punto de tener el bebé, yo con mi hija, le pedía que se vaya y ahí fue cuando la lastimó a mi perra, quería patear todo en el negocio”.

Sonia señaló además que la mascota de la familia estaba dentro de la casa, pero ante los gritos salió a ver qué ocurría y ahí fue atacada. “Mi perra salió para ver qué estaba pasando y ahí es cuando él saca el arma y la lastima, ahora mi perrita está muy bien, ese día un vecino me ayudó y la llevamos al veterinario, ella tiene una herida bastante profunda, pero está bien. Cuando él sacó el cuchillo me asusté tanto que ni llegué a ver si era grande o no”, dijo.

Contó además que el atacante “está detenido, esa misma noche lo detuvieron, ahora quedamos con temor, si un vecino viene y hace eso qué me espera, tendré que reforzar la seguridad”, relató la mujer.

Compartir

Linkedin Print