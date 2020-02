Virginia Gallardo renunció a «Polémica en el bar» y apuntó contra sus compañeros

Compartir

Virginia Gallardo sorprendió al contar que dio el portazo en Polémica en el bar, donde brillaba como la única figura femenina. Parece que no la pasó nada bien en el último tiempo y después de vivir varias situaciones incómodas decidió que era lo mejor para ella y su salud, ya que se encuentra embarazada de cinco meses.

Según comentó en el programa El espectador, sufrió una terrible falta de respeto: “Me encantaría que sean ellos quienes expliquen lo que pasó. Somos todos adultos y cada uno sabe la responsabilidad que tiene. En los tiempos que corren, al ser la única mujer tenía la responsabilidad de hacerles entender que el lugar de la mujer era otro, y que si bien arranqué atrás de la barra sin poder meter comentarios hice todo lo posible para lograr sentarme, lo cual fue todo un proceso porque siempre fui muy cuestionada».

La rubia reconoció que se fue del ciclo muy desilusionada. Cuando le preguntaron si Mariano Iúdica la había hecho sentir mal, prefirió que sea él quien contestara. El conductor tomó la palabra en el inicio de la última transmisión y se mostró completamente sorprendido por la decisión de su compañera.

«Virginia dejó entrever que la salida de acá fue por algo misterioso, que solo nosotros sabemos. Somos cien personas y vos acá fuiste y sos muy importante y muy valiosa. Si hay algo que nosotros tenemos que saber, nos encantaría saberlo», cuestionó. También la contradijo al detallar que su salida se debió a un tema contractual de dinero.

Algunos de los integrantes de Polémica en el bar se mostraron molestos por la actitud de Gallardo y no dudaron en ir al cruce. “Quedamos todos sospechados. Ella dice ‘pasaron cosas’”, pronunció Chiche Gelblung, mientras que Mauro Viale agregó: “¿Sospechados de qué? Vos habrás quedado sospechado”. Gastón Recondo también quedó atónito: “¿Qué tenemos que explicar? Si no sabemos”.

La palabra de Virginia Gallardo

“Me fui de Polémica del bar a fin de año porque pasaron cosas. Hubo situaciones que no me gustaron y no quería dejar pasar. Me fui, no voy a volver. Aprovecho para agradecerle a la gente que me acompañó”, le dijo a Ángel de Brito en una entrevista para CNN Radio, sin querer entrar en detalles.

Horas más tarde, Virginia volvió a referirse al tema, esta vez a través de su cuenta de Twitter. “¿Sorpresa? ¿De verdad? Para mí todo lo contrario, no esperaba otra cosa, solo confirma el acierto de mi decisión, tema terminado para mí”, escribió, adjuntando una foto de un perfil acercándose el dedo índice a la boca haciendo gesto de silencio, con la inscripción: “Las palabras sobran, mientras bastan las acciones”.

No obstante, Teleshow se comunicó con Gallardo, quien dio detalles de la situación que tan angustiada la tiene. “Me fui. Desaparecí de un día para el otro. Pasaron dos meses y nadie dijo nada. La gente empezó a preguntar. Yo no estoy yendo (a dar entrevistas) a ningún lado. Ángel me llamó para hablar del embarazo (espera su primer hijo con su marido, Martín Rojas) y surgió el tema. Por eso di mi versión. Y seguramente molestó. Pero creo que la respuesta fue peor aún”, comenzó diciendo Virginia.

Indignada, se preguntó: “¿Cómo no sabían nada? ¿Alguien después de cuatro años desaparece porque sí? No voy a entrar a mostrar charlas con fechas, etcétera… Me fui para evitar exponerme. Lo decidí por mi estado. Y me fui angustiada”.

“Ya pasó el tiempo. Ahora estoy disfrutando de este momento -agregó-. No voy a dejar que esta situación me impida disfrutar de mi embarazo. Para muchos me había tomado licencia, por eso decidí contarlo. Que me fui, y que no pienso volver”. Y afirmó que no tiene ninguna propuesta laboral por el momento: “¿Quién me va a contratar estando embarazada?”, lamentó.

Visiblemente molesta y con tono irónico, Gallardo aseguró: “¿De verdad soy una loca que después de 12 años de trabajo renuncia a un programa estando embarazada, para dejarlos mal? No me hago la víctima. Veré más adelante qué sucede. Por supuesto que no los incluye a todos, pero… ¿decir que no entienden nada? ¿Que nadie sabe qué paso? Me parece una falta de respeto”.

Después de que este conflicto saliera a la luz, muchos se preguntaron si Virginia habría vivido alguna situación de abuso o maltrato. En ese sentido, fue categórica: “No fue abuso, fueron situaciones, idas y vueltas y cosas que para mí terminan acá. Que sean felices, les deseo lo mejor. Yo sigo con mi vida”.