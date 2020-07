Viviendas del IPV: evalúan cómo avanzar en la inscripción y el sorteo

Compartir

Linkedin Print

Marcelo Ugelli, titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que ante la situación de pandemia, desde el organismo evalúan cómo se van a realizar las inscripciones (que por el momento están cerradas), para acceder a las viviendas y cómo se harán los sorteos de las mismas.

Comenzó hablando de las tareas que realizan en diferentes sectores del barrio Guadalupe donde hacen una intervención integral que incluye diferentes puntos de mejoramiento.

Barrio Guadalupe

“Trabajamos con un ambicioso plan que se llama Guadalupe Florece que tiene que ver con fortalecimiento comunitario, hay una sede del IPV ahí que tiene un salón para usos múltiples, una sede para la atención de los vecinos en el mismo barrio, otro eje que es la parte de regularización dominial y un tercero que es la parte de obras de infraestructura sorbe un relevamiento que hemos hecho hace un par de años en el barrio de necesidades que se estaban produciendo teniendo en cuenta que es un barrio horizontal con edificios en dos plantas altas, sectores con escaleras de acceso común y que tiene más de 35 años razón por la cual algunas de las infraestructuras que fueron proyectadas para el mismo ya cumplieron su vida útil y están empezando a generar problemas”, explicó.

“Encontramos escaleras en distintos estados de servicios, algunas en buen estado, otras medio y otras criticas por el faltante de escalones, barandas, situaciones riesgosas para el transito de la gente, es un pequeño plan que encaramos y ya terminamos ocho núcleos de escaleras y se van a licitar otra serie de ocho escaleras más. También se intervino en la parte de infraestructura de red de agua y de red de cloaca que son de cemento y que ya tienen su tiempo, cumplieron su vida útil y empiezan a colapsar por sectores, eso genera todas las incomodidades de cuando se tranca la cloaca, lo que vamos a hacer ahí es la reinserción de todas las cañerías de cloaca del barrio Guadalupe, vamos a meter un caño con propiedades nuevas, más modernas dentro del caño viejo para respetar las pendientes que tienen que tener las cloacas y además lo vamos a hacer con un sistema tecnológico importante de tuneleras teledirigidas porque la traza de esa cañería tan importante pasa por el medio del pasillo de las torres, es un desafío bastante grande y en el caso del agua haremos lo mismo, son caños con el mismo proceso de deterioro que lo que genera es pérdida a presión y obliga al bombeo del barrio a trabajar desmesuradamente por la cantidad de pérdida que se produce y eso genera que la gente quiera poner un tanque en cada lugar y es imposible de sostener. Ahí vamos a hacer un sistema de inserción de cañería nueva directamente también con tunelera que es una tarea muy complicada e importante que vamos a hacer pero ya está en marcha”, destacó.

Respecto al centro comercial, señaló que “en el plan de ordenamiento de espacios públicos estamos erradicando las intrusiones que hay, algunas son aceptables dentro de lo que es adosado a las torres, pero hay de todo; cocheras, garitas, depósitos, locales comerciales, viviendas en espacios públicos, lo que hemos decidido es de no interrumpir intempestivamente sino tratar de ir solucionando cada situación que se presenta. Con el tema de las cocheras también estamos proveyendo los espacios que vamos acomodando como el sector de la Antártida y Kirchner, ahí hay 20 cocheras construidas con una circulación especial porque el problema que tienen es la intrusión en los espacios públicos y en definitiva no se puede disfrutar nada. Atrás de nuestra sede hay un local comercial que es un módulo muy grande y lo hemos recuperado, por sus dimensiones nos permitió dividirlo en siete locales, en ese módulo también estaban los baños públicos, recuperamos los mismos, los estamos poniendo en condiciones y eso nos permite generar que cada negocio que pide una habilitación municipal no tenga que construir un baño sino que use el baño público que está para eso, el perfil que le damos a eso es un alquiler social”.

Detalló además que en los locales que ya están “estamos emprolijando la parte administrativa, exigiendo que se renueven los contratos de locación de alquileres y esas cuestiones y viendo un plan de mejora que es para todo el barrio que tiene que ver con la disponibilidad de los fondos, en el otro sector de los locales comerciales también hemos recuperado un local de grandes superficies y tenemos la misma idea de recuperarlo, esperamos los fondos para remodelar y subdividir y poder dar más opciones”.

“En el Guadalupe hay tres manzanas grandes y cada una tiene cuatro manzanas, son cuatro hectáreas por manzanas y dentro de eso hay un complejo habitacional con una forma irregular que no se repite en ninguna de las otras manzanas y dentro de los espacios públicos hay gente que construyó para su vivienda en forma irregular, lo mismo con depósitos, cocheras, locales comerciales y estamos revisando y mínimamente ordenando para poder recuperar un espacio público y dejarlo en condiciones para que sea realmente disfrutable para la gente del barrio”, destacó.

“Desde el día uno que nos instalamos en el barrio les pedimos a los vecinos que colaboren, lo primero que hicimos fue suspender todo tipo de construcción o sino vamos a llegar a una conformación de tipo villa donde el ingreso va a ser por pasaje de forma indirecta, afectando la seguridad del ingreso de los sistemas de salud, Policía, Bomberos, con molestias entre los mismos vecinos en muchos casos, tenemos que evitar llegar a esa deformación del barrio y volver a recuperar algunos espacios, no el 100%, pero sí algunos que están generando serios problemas entre vecinos”, expresó.

Viviendas recuperadas

En otro tramo de la nota, Ugelli contó que ante constantes tareas han recuperado viviendas abandonadas en el barrio La Nueva Formosa. “Para el control de barrio hemos puesto una sede y brindamos los servicios necesarios ahí, ese control de barrio es muy efectivo, tenemos un sistema de información donde la gente ya conoce a la gente de la sede, se acercan, denuncian, cuentan las distintas situaciones que se van produciendo, tenemos un porcentaje en todos los sorteos de gente que por distintos motivos de ninguna manera justifican la no ocupación de la vivienda y andamos atrás de ellos, hemos recuperado más de 20 unidades en esa situación”, informó.

Además hizo mención a la inscripción y sorteo de viviendas y aseguró que por el momento “no hay inscripción nueva, estamos evaluando cómo vamos a hacer el nuevo sorteo porque en este sistema de cuarentena es complicada la inscripción, el sorteo, estamos viendo cómo proceder en este caso”, explicó.

En relación a si hay viviendas disponibles para entregar en algún momento, aseguró que “sí hay viviendas, hay un buen avance de obras en La Nueva Formosa, una reactivación que no es del 100% de las obras pero ya hay una apuesta de las empresas que han entendido el esfuerzo que habíamos hecho de recontinuar las obras y estamos con la confianza en el nuevo gobierno de que cumpla en tiempo y forma con los pagos que es lo único que nos retrasa, si no se cumplen se va retrasando el avance de obras que es lo que nos venía pasando”.

Ugelli también hizo mención a las tareas que realizan en el barrio Laguna Siam y alrededores. “Ahí trabaja un programa de mejoramiento de barrios, el PROMEBA, con fondos mixtos del BID y de la provincia de Formosa, es parte de un gran proyecto que se llama Ribereño Sur donde lo que pretende es integrar todo este sector que pareciera estar desconectado desde la Napoleón Uriburu hacia los bajos en los barrios Laguna Siam, Divino Niño, Santa Rosa, Villa Hermosa dando la vuelta hasta el San José Obrero en su proyecto general, ya se han hecho intervenciones de mejora de infraestructura en el Santa Rosa, Villa Hermosa, ahora en Laguna Siam hicimos una intervención muy importante en la parte de provisión de servicios y este es el cierre de ese sector que da a un bajo del riacho Seis, queremos cerrar la zona, ya tenemos un perfil de barrera y una calle costanera muy linda, son más de 450 metros de costanera que en la medida que vayamos consiguiendo fondos vamos a ir continuando esa idea por etapas y generar todo el cierre de ese sector de la ciudad”.

Para finalizar, destacó que el programa Comunidad Activa también continúa trabajando en los barrios. “Ahora está en dos frentes, uno en un pasaje del barrio Obrero donde hemos hecho cloacas, red de aguas ya terminadas y estaban saneando para hacer la parte del pavimento, cerramientos perimetrales y no mucho más, estaríamos terminando un pasaje en el Obrero, hay tres pedidos más de fondos para ver si enganchamos con el PROMEBA tres manzanas más y en La Nueva Formosa volvimos con el ripio porque ya tenemos muy deterioradas las calles, en los lotes rurales 132 y 149 que son los más viejos tenemos un plan de mejoramiento de ripio, de 150 cuadras en marcha en este momento”, culminó.