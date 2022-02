Vóley: Policial cerró la primera mitad de la Fase Regular en el segundo puesto

Compartir

Gran presente del equipo formoseño en la actual temporada de la Liga de Voleibol Argentina RUS 21 / 22. El conjunto que viene de ganar la Copa ACLAV en la primera parte de la temporada viajó a Tucumán con el objetivo de seguir prendido arriba y no solo que lo logró, sino que además se convirtió en el segundo de la Fase Regular y con el 50 por ciento de los partidos jugados. Ciudad es el líder con 24 puntos, uno por arriba de Policial.

Al igual que en la previa del Tour por Paraná, el conjunto de Martín López tuvo que trabajar en la previa de manera dificultosa, ya que como todos los planteles de la liga, Policial no estuvo ajeno a los casos de Covid-19 y por ende los entrenamientos y la puesta a punto fue con complicaciones. La recuperación de varios jugadores días previos al viaje al Noroeste y la fortaleza mental hicieron que eso no se note y que el conjunto de nuestra provincia se vuelva con 9 de 12 puntos posibles.

El primer juego del Tour fue con derrota por 3 a 1 ante un UPCN que llegaba necesitado de puntos. Los formoseños se quedaron con el primer parcial 25-23 pero luego llegó la recuperación de los sanjuaninos ganando los tres sets siguientes 25-18/25-22/25-22. Luego llegó la recuperación ante los pibes de River. Los parciales fueron de (25-21 / 25-19 / 25-19) con Rodrigo Ocampo como máximo anotador con 23 puntos. En el primer turno del domingo pasado despachó a Once Unidos en sets corridos y se subió a lo más alto de la tabla de posiciones. Los parciales fueron de 25-22/25-15 y 25-16 con Ocampo con 15 como goleador y con 10 aparecieron Nocenti y Mosquera. El cierre del tour fue con triunfo 3-1 (parciales de 25-18, 25-20, 20-25 y 25-21) sobre Obras de San Juan, para su octava victoria sobre diez presentaciones.

Recuperarse rápido del traspié ante el “Gremio” e hilvanar tres victorias seguidas, donde no cedió puntos, le permitió a los de López cerrar esta primera mitad de la competencia con 23 puntos. Policial hasta aquí ha ganado 24 sets, perdió 11 y totalizó 815 puntos a favor y 742 en contra.

Lo que se viene para el elenco de Formosa y después de unos breves días de descanso, es ponerse a punto para el tercer tour que se llevará a cabo en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, donde el 12 de febrero se medirá ante Ciudad, el 13 ante UVT de San Juan, el día 15 chocará ante Monteros de Tucumán, el 17 con Defensores de Banfield y el 18 cerrará ante Paracao de Paraná.

