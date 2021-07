Vóley: tras los amistosos, la Selección con Palacios llegó a Japón

Compartir

Este martes la Selección Argentina Masculina de Marcelo Méndez llegó a Japón luego de los dos amistosos disputados ante la Selección local en Latina. El equipo tendrá su última etapa de preparación en Kagoshima antes de iniciar su participación en los Juegos Olímpicos el próximo 24 de julio.

La cuenta regresiva se achica cada vez más para la Selección, que cerró su gira por Italia tras dos encuentros ante su par italiano el sábado y domingo. El primer encuentro fue una reñida batalla que culminó con victoria europea por 3-1 con parciales de 33-35, 25-19, 25-27 y 26-28. La Selección formó con De Cecco, Lima, Loser, Solé, Conte, Palacios y Danani, mientras Italia salió con Giannelli, Zaytsev, Anzani, Galassi, Juantorena, Lavia y Colaci.

El máximo anotador nacional fue Conte con 15 puntos, seguido por Solé (14) y Lima (13). Fueron parte del juego también Méndez, Ramos, Sánchez, Pereyra y Poglajen, mientras el goleador del partido fue el joven Michieletto, que saltó desde el banco y sumó 18 puntos para Italia.

En el segundo partido ambos equipos aprovecharon para rotar a sus jugadores, pero la victoria también quedó del lado italiano por 3-0 (18-25, 18-25, 19-25). La Selección tuvo en su formación titular a Sánchez, Pereyra, Solé, Ramos, Poglajen, Palacios y Danani, mientras que más tarde ingresaron De Cecco, Lima y Méndez. El artillero nacional fue Ramos con 9, mientras el máximo anotador fue nuevamente Michieletto con 16 puntos.

Tras los dos partidos, la Selección emprendió viaje rumbo a Japón con previa escala en Ámsterdam. El equipo ahora iniciará su última etapa de trabajo en Kagoshima e ingresará a la Villa Olímpica el 20 de julio.

Fixture Juegos Olímpicos

24/7 2:20am Argentina vs Rusia

26/7 9:45am Argentina vs Brasil

28/7 2:20am Argentina vs Francia

30/7 4:25am Argentina vs Túnez

1/8 9:45am Argentina vs Estados Unidos

