Voz Docente calificó como muy positiva la primera semana de clases presenciales

Manuel Pereyra, secretario general del gremio Voz Docente habló con el Grupo de Medios TVO e hizo una evaluación de la vuelta a la presencialidad la cual fue calificada como “muy positiva” y además lanzó que ya no se deben perder más días de clases.

“Decíamos que volver a las aulas implicaba incertidumbre y riesgo. Hay que tener en cuenta que el mes de julio es decisivo por la evolución favorable o no que pueda tener la situación epidemiológica, nosotros exhortamos a todas las autoridades provinciales a tomar todos los recaudos necesarios a fin de reducir al máximo los contagios y lamentable ya hay instituciones educativas con casos positivos”, comenzó diciendo.

Seguidamente indicó que “la Comisión Directiva del gremio insiste en que donde no se cumple el protocolo no haya clases”.

Consultado por cómo fue el regreso a clases, Pereyra indicó que “lo que hay que tener en cuenta es que los padres, docentes y alumnos necesitan un marco de certidumbre para tener contacto con el aula física sin riesgo de contraer covid-19 y para ello cada uno de los establecimientos educativos deben estar en condiciones, lo cual significa no solo acatar el protocolo sino también se debe contar con los elementos suficientes para el resguardo de toda la comunidad educativa”.

“Pedimos a las autoridades que el trabajo de limpieza y desinfección lo haga el personal de maestranza o portero, pero lamentablemente las instituciones no cubren estos puestos. En este momento es necesario que haya gente encargada de la sanitización, para que los grupos estén seguros”, asintió.

Asimismo, añadió Pereyra que “el cargo de portero existe y que solo hace falta que nombren a alguien, lamentablemente esto no sucede por desidia del Poder Ejecutivo; también existen casos que el portero está designado, pero lo hacen cumplir otras funciones”.

“Considero que la vuelta a la presencialidad fue buena, y hay que tener en cuenta que la vuelta a las aulas era algo que ya no se podía evitar. El Gobierno tiene que mantener la presencialidad, no hay que perder un día más, decimos que es muy positiva, lamentablemente en las instituciones donde hay casos positivos hay que volver para atrás uno o dos días”, cerró diciendo el mismo.

