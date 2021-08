Vuelven la Premier League, la mejor Liga del Fútbol Mundial

Compartir

La Premier League de Inglaterra, el torneo más competitivo del mundo, en el cual participarán siete futbolistas argentinos y un entrenador, Marcelo Bielsa, en Leeds United, comenzará este viernes, en la que será su vigésima novena edición bajo este formato, con el encuentro a celebrarse en Londres entre Brentford, recién ascendido, y Arsenal.

Entre los jugadores argentinos, el arquero Emiliano Martínez (Aston Villa) es el más destacado como figura del seleccionado que conquistó el mes pasado la Copa América en Brasil, mientras que la llegada de Cristian “Cuti” Romero al Tottenham es el pase más rutilante de jugadores nacionales. En tanto, entre los técnicos, Bielsa acapara muchísimo interés por su particular estilo y su gran tarea en Leeds, con el que desarrolló una muy buena campaña en la temporada pasada en su regreso a primera, finalizando noveno y lejos de la zona de descenso.

Brentford y Arsenal jugaban este viernes desde las 16 de Argentina en el Craven Cottage Stadium, ubicado en el barrio londinense de Fulham, mientras que el vigente campeón Manchester City, dirigido por el español Pep Guardiola, recién hará su estreno el domingo visitando al Tottenham Hotspur en Londres a las 12.

Por su parte el Leeds United de Bielsa tendrá un debut de los más complicados al visitar al Manchester United en Old Trafford, en algo que parece ser moneda corriente para los dirigidos por ex entrenador del seleccionado argentino, ya que en la temporada pasada jugaron en la fecha inicial en Anfield Road cayendo 4 a 3 ante el Liverpool, que era el campeón vigente. Las temporadas pasan en el fútbol europeo y la Premier es el torneo más relevante, por el espíritu ofensivo de sus equipos, en donde la mayoría buscan el arco rival con convicción, y con grandes figuras como Harry Kane (Tottenham), el belga Kevin De Bruyne (Manchester City) , el neerlandés Virgil Van Dijk y el egipcio Mahamed Salah (ambos del Liverpol), el uruguayo Edinson Cavani, (Manchester United) y el belga Romelu Lukaku, a punto de firmar con el Chelsea tras haber salido campeón de la Serie A con el Inter.

Además de Dibu Martínez en Aston Villa y Romero recién llegado a Tottenham, los argentinos que actuarán en la Premier League son Giovani Lo Celso (Tottenham), Manuel Lanzini (West Ham), Emiliano Buendía (Aston Villa), Alexis MacAllister (Brighton) y Federico Fernández (Newcastle).

Los cambios más importantes de entrenadores se dieron en Everton, con el español Rafa Benítez por Carlos Ancelotti, quien partió al Real Madrid, el portugués Nuno Espíritu Santo en lugar del inglés Ryan Mason en Tottenham, el francés Patrick Vieira sustituyó al inglés Roy Hodgson en Crystal Palace y el portugués Bruno Lage a Nuno Espirito Santo en Wolverhampton.

Entre los argentinos, el único nombre volverá a ser el de Marcelo Bielsa, que afrontará su cuarta temporada al frente del Leeds, un hecho inédito en toda su carrera como entrenador. El rosarino de 65 disputó dos temporadas en el Championship, con una frustración en la primera campaña y el título y el ascenso en la segunda. Y en el estreno en la Premier consiguió un meritorio noveno puesto, muy cómodo para mantener la categoría.

Habrá diferencia de preparación entre los equipos en este inicio de Premier, ya que hay muchos clubes que han cedido a jugadores para la reciente Eurocopa, en la cual Inglaterra sufrió una nueva frustración al perder la final en Wembley ante Italia, en definición con remates desde el punto penal. Lo mismo sucedió con las estrellas sudamericanas en la Copa América.

En la pasada temporada descendieron Sheffield United, West Bromwich Albion y Fulham a la Championship y ascendieron Norwich City, Watford y Brentford en el listado de 20 equipos que conforman la Premier. Entre los equipos que tendrán doble competencia al jugar competiciones europeas están Manchester City, Manchester United, Liverpool y Chelsea en la Champions League; mientras que Leicester City y West Ham United jugarán la Europa League, y Tottenham se suma a la nueva competición continental, la Conference League, el tercer torneo en importancia para la UEFA, clasificando el campeón para la Europa League del año siguiente.

Los candidatos, más allá de la aparición de algún inesperado ocupante de los puestos de vanguardia, serán el City para retener el título, Chelsea, actual campeón de la Liga de Campeones, con el alemán Thomas Tuchel como técnico, el United con el noruego Ole Solskjaer, Liverpool con el alemán Jurgen Klopp, y Tottenham, varios equipos con notable potencial que darán una dura lucha por el título de una liga apasionante.

