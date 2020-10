Vuelven las clases semipresenciales para colegios del C5

Compartir

Linkedin Print

El Director de la EPES N°42 del barrio Juan Domingo Perón, profesor Mario Quintana en comunicación con el Grupo de Medios TVO informó que los alumnos de 1° y 6° año volverán a las aulas en la modalidad de clases sempiresenciales desde el próximo martes.

“Mantuvimos una reunión con las autoridades de Educación de la provincia y ya nos indicaron las medidas para reiniciar las clases semipresenciales a partir del marte de la semana que viene”, contó.

Asimismo el profesor Quintana detalló la medida que se va implantar para el regreso a clases en la institución, “vamos a comenzar con los alumnos de 1° año y 6° año, que son los que se iniciaron y los que van a terminar”.

Informó que “son 8 cursos los cuales los alumnos de 6° van a cursar por la mañana y 1er año por la tarde”, dijo.

“Antes de comunicar a los padres, nos estamos organizando con los horarios, comunicar la parte administrativa y reunir a los docentes para hablar sobre cómo vamos a trabajar porque esto implica un cambio didáctico pedagógico. Esto además no significa que vamos a dejar las clases virtuales, sino que es un reinicio de las clases semipresenciales”, señaló.

Y añadió, que “para los estudiantes de los otros años tenemos un plan de apoyo y seguimiento, por semana vamos a ir sumando esos cursos, por lo menos los de 3° año que son los que necesitan más ayuda”.

A su vez resaltó que esta medida se da “por pedido de los padres y también porque los alumnos de la institución no necesitan trasladarse en transporte público”.

Al consultarle sobre el protocolo sanitario explicó que el mismo se va a llevar a cabo “en primer lugar la asistencia va a ser voluntaria con autorización de los padres; van a cursar dos horas por día, dos veces a la semana, terminan esas dos horas y vuelven a las casas. No va haber una circulación dentro de la institución”.

Por úaltimo señaló que las clases aproximadamente finalizarían el 15 de diciembre.