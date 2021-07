Vuelven los casinos y empleados de Neogame aguardan ser convocados para acordar modalidad de trabajo

Compartir

Luego del anuncio de la mesa covid del regreso de los casinos y bingos en Formosa tras más de un año y medio sin actividades, los empleados de la firma Neogame aguardan ser convocados para acordar la modalidad de trabajo que llevarán adelante, ya que solo podrán tener un aforo interno del 50%, respetando todos los protocolos sanitarios.

“Después del comunicado de la mesa covid nos pusimos en contacto los compañeros porque hay grupos de whatsapp donde nos íbamos enterando como compañeros las novedades, en estos grupos se nos comunicó de que si alguien estaba trabajando en otro lugar pase información a la empresa seguramente para acomodar los horarios de acuerdo a cómo podamos trabajar y todo eso, estamos pendientes de que salga algún comunicado oficial de la empresa de cuándo vamos a volver, aunque ya desde hace tiempo la empresa se encargó de arreglar las máquinas, se acondicionaron todas, lo que pasa es que no se pudo abrir porque seguíamos en fase 1”, recordó el empleado.

Respecto a cómo será la modalidad de trabajo, aseguró que “eso es cuestión empresarial y sindicalista pero como acá los sindicatos desaparecieron durante todo este tiempo no podemos decir nada, la empresa ya estaba preparada, había dejado todo preparado para poder reabrir en cualquier momento, pero nunca se pudo”.

“Como trabajadores de la empresa no estábamos ejerciendo ninguna función, cobramos el aporte provincial y el Repro llegamos a cobrar estos dos últimos meses, nunca dejamos de cobrar, algo nos pagaban, en marzo del 2020 cuando se cerró todo mi último sueldo fue de 40 mil pesos por ejemplo, tampoco tuvimos paritaria, hasta hoy no sabemos cuánto vamos a cobrar, llevamos casi dos años sin paritarias y ni siquiera se terminaron de pagar las últimas tampoco”, explicó.

“Todas las empresas están iguales, sin saber qué hacer y nosotros queremos trabajar, eso es innegable”, expresó.

Para finalizar señaló que la mayoría de los trabajadores se la “rebuscó” durante todo este tiempo que estuvo cerrado el casino. “Creo que cada uno de nosotros hizo todo lo posible, pero no iba a pasar hambre, cada uno se animó a hacer algo, lo que a uno le cuesta es mantener el estilo de vida, estamos acostumbrados a tener obra social, a realizar los aportes, son muchas cosas y ahora esperamos volver con todo”, culminó.

