Wanda Nara llamó a la China Suárez para pedirle explicaciones: qué se dijeron

Mientras Wanda Nara y Mauro Icardi pasan algunos días en un misterioso viaje a Dubai juntos, siguen las repercusiones en torno al triángulo amoroso donde la China Suárez fue señalada como la tercera en discordia. La crisis de la pareja no da tregua y los protagonistas del escándalo no terminan de confirmar una reconciliación definitiva en sus redes sociales. A pocos días de conocerse que la empresaria llamó a la actriz para pedirle explicaciones sobre lo que pasó y confirmó que hubo un encuentro con el delantero del PSG, trascendieron nuevos detalles de la tensa charla telefónica. La periodista Paula Varela reveló algunas de las frases que se dijeron ambas, y según anticipó, trataron de mantener la compostura para no llegar al punto de los gritos.

La panelista recordó en Intrusos (América) la tajante respuesta de la actriz en el comienzo de la charla: “Es cierto que estuve con tu marido”. Sin embargo, le habría negado que haya existido intimidad entre ambos: “Quedate tranquila, que no llegamos a consumar porque Mauro no pudo”. Sumado a ese fuerte fragmento este jueves ampliaron la información y aseguraron que hubo pases de factura durante la conversación: “La China aprovechó, y además de confirmarle el encuentro, le dijo: ‘El que empezó todo fue tu marido, que no te mienta y que te diga la verdad, porque vos me tiraste todas las tintas a mí y el que empezó fue tu marido’”.

Varela afirmó que la ex Casi Ángeles no paró de “tirarle tierra” al futbolista y se mostró enojada por el hecho de cargar con todas las culpas: “Ella le dijo: ‘Él me dijo que se estaban separando, que ustedes estaban muy mal hace mucho, así que también pedile explicaciones a él’”. Luego aclaró que según el entorno de Suárez, el llamado telefónico se dio en buenos términos, sin llegar a gritarse ni faltarse el respeto en ningún momento. “La China lo que reclamó es que se la agarrara solo con ella y que la haya expuesto en sus historias, dejándola como la única responsable y dejando entrever que fue ella quien inició la relación entre las sombras”.

“Le dijo ‘zorra’ frente al mundo entero”, acotó el conductor Rodrigo Lussich. “Por eso ella le dijo: ‘Agarrate con tu marido, él me busco, y yo la verdad que no los sigo en Instagram ni miraba las redes, no veía si estaban juntos o separados’, algo así le dijo”, le respondió Varela. Ese argumento despertó la indignación de Virginia Gallardo, que le reclamó: “Pero si ella los vio en vivo y en directo en una videollamada juntos a Wanda y Mauro durante el recital de Camilo y Evaluna”. En este sentido, también recordó que tenían varias amigas en común, incluida la hermana de la empresaria, Zaira Nara, para consultarles si el matrimonio realmente estaba al punto de ponerle punto final a su relación de ocho años.

Marcela Baños fue una de las que se mostró indignada por los comentarios contra la actriz, y destacó: “Ella es soltera y puede hacer lo que quiera, el casado era él, el que tiene que dar las explicaciones es él”. Varela, por su parte, se mantuvo firme en su postura y aseguró que Suárez continuó con el affaire con Icardi después de ver a Wanda en el show del cantante colombiano, teniendo en cuenta las fechas en que se produjo la reserva de la lujosa habitación del hotel Le Royal Monceau.

Esta versión se condice con los datos que aportó Yanina Latorre, quien aseguró que chateó con un petisero que habría sido uno de los encubridores del jugador y él le contó toda la verdad de lo que pasó entre el delantero del PSG y la actriz. “Me dijo que cuando se encontraron en el lujoso hotel de París, la China y Mauro sólo se llegaron a dar un apasionado beso ya que él estaba con unas líneas de fiebre y no quería contagiarla de nada”, reveló la esposa de Diego Latorre.

“A Wanda le llegaron muchos mails con lujo de detalle. Detalles que solo podrían saber la China e Icardi”, contó hace días la panelista de Los ángeles de la mañana (El Trece). Y abrió nuevos interrogantes con respecto a una amistad de la actriz que la habría traicionado: “Un amigo de la China llamó a Wanda y le dijo que ella estuvo ese famoso fin de semana en París en un hotel, y que Icardi le habría pagado el pasaje”.

