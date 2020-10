Compartir

Veo muchos niños en situación de calle, vendiendo limones, bananas, bolsas de residuos o lo que sea y que andan solitos. Algunos no tienen más de 7 años y andan por el sol sin ningún tipo de protección. Lo peor es que no se los ve con ningún adulto que los cuide. Cuántos pequeños hay desamparados cuando no deberían estar en la calle. Los derechos de los niños no se aplican.