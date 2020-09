Yanina Latorre opinó que la plata cambió a Floppy Tesouro y se cruzaron en Twitter

Compartir

Linkedin Print

En Los Ángeles de la Mañana debatían las acusaciones que trascendieron sobre un supuesto “soborno” de Floppy Tesouro a Moria Casán en el Cantando 2020 y Yanina Latorre dio su filosa opinión sobre la modelo.

Primero, Ángel de Brito desmintió cualquier tipo de soborno en el certamen que conduce junto a Laurita Fernández y opinó sobre el descargo de Tesouro, quien había dicho: “A mí nadie me regala nada. Lo quiero aclarar porque a veces la señora se queda con eso que dicen en los programitas, que no me interesa escuchar, pero bueno tengo que responder”.

Muy serio, Ángel dijo: “No me gustó que Floppy ayer haya sido despectiva diciendo ‘programitas’, se refería a los que habían hablado del tema, porque cuesta mucho hacer un programa, estar todos los días al aire, en esta situación de pandemia. El enojo la llevó a ser despectiva y me parece que no da, si no que haga un programa programita a ver si lo puede hacer en esta situación”.

Entonces, Yanina acotó: “Se le subió la plata a la cabeza, antes no era así Floppy”. Enterada del comentario de Latorre, Floppy le escribió en Twitter: “No se me subió ni se me subirá nunca la plata a la cabeza @yanilatorre. Qué feo comentario… pero como dice Kari ‘lo dejo a tu criterio’”.

La panelista recogió el guante y le retrucó: “Estás infumable Floppy. Aceptá la opinión del otro. Para mí estás distinta. No dije que fueras chorra. Feo es mentir….o decir cosas sin chequear #memoria”.

Bajando los decibeles de la discusión, Tesouro le twitteó: “Solo te aclaré que no es así.. pero obvio, vos pensá lo que quieras. Me quedo con la charla de zoom de ayer con Lolita riéndonos recordando que me tocaste el panetone”.

Pero Yanina retrucó: “Es que soy tan poco hipócrita que puedo tener esa charla y decir otras cosas que pienso. No me meto con tu familia ni nada que se le parezca. Vos te metiste feo”. Sin embargo, la modelo la contradijo: “Está perfecto ser directa, solo te aclaré que no se me subió nada a la cabeza jaja nada más, relax y a seguir divirtiéndonos! Yo también siempre respeté a tu familia, ¡tu hija es lo mas!”.