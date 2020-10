YPF volvió a aumentar los precios de los combustibles: la suba es de $2 promedio

Compartir

Ayer entró en vigencia un nuevo aumento de la petrolera YPF, en los combustibles. La suba es del 3,5% en promedio para todo el país y se espera que las demás empresas petroleras continúen en la misma sintonía.

El incremento surge como consecuencia del aumento de los valores en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ILC), el Impuesto al Dióxido de Carbono y los biocombustibles

En Formosa, tuvo un incremento en promedio 2 pesos el precio de la nafta y generó sorpresa entre los usuarios que esperaban para poder abastecerse.

La Nafta Súper estaba $62.90 y ahora cuesta $64,91; Infina estaba $69,99 y ahora $72,22; Diesel 500: $58,49 se fue a $60,53 y la Infinia Diésel de $ 69,36 pasó a costar $71,38

“Con estos precios no cierran los números para trabajar si uno está en la calle todo el día”, se quejó un remisero mientras hacía fila en la Estación de Servicios de la petrolera estatal.

Y agregó: “Esto nos complica, porque tenemos aumento en las bases, el alquiler del vehículo y ahora aumento del combustible. Yo tengo una familia y ya no llegó porque tenemos que vivir el día a día y no rinde. Estamos llevando entre 300 a 400 pesos por día que no es nada”.

El aviso se realizó a través de un comunicado difundido a las 23:52 del jueves, la empresa dijo que la “actualización de precios” se debe al “aumento de impuestos y biocombustibles”.

“A partir de las 0 horas del viernes 16 de octubre YPF actualizará sus precios en un 3,5% promedio país como consecuencia del aumento de los valores en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ILC), el Impuesto al Dióxido de Carbono y los biocombustibles”, indicó la compañía.

El 18 de septiembre último, YPF había subido los combustibles también 3,5% promedio.