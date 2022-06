Zabaleta, sobre las prioridades del Gobierno: «Me da vergüenza hablar de 2023 en un comedor»

Compartir

El ministro de Desarrollo Social evitó referirse a las elecciones presidenciales del año próximo en medio de la crisis económica.

En medio del movimiento dentro del Gobierno a raíz de las internas en el Frente de Todos (FdT), el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, dijo este domingo que no momento para comenzar la campaña presidencial del año próximo. “No hablemos de 2023, no es bueno ese camino”, sugirió en declaraciones radiales y agregó que “hay millones de pobres”.

“Más allá de las discusiones, de las diferencias, de cómo se discute, estaría bueno utilizar algunos ámbitos para discutir, pero no importa. Tenemos que sacar adelante a la Argentina, hay millones de pobres”, sostuvo Zabaleta, en diálogo con Radio 10, respecto a las prioridades en el oficialismo.

Respecto a la falta de comunicación en Casa Rosada, el titular de Desarrollo Social planteó que es algo que “no nos tiene que volver a pasar”. Y continuó: “A nosotros, la oposición cuando declara en sus distintas facetas de candidatos nos ayuda mucho. Mirá el desafío que tenemos. Cada vez que habla la oposición, nosotros tenemos que estar cada vez más juntos pensando en el desafío que tenemos. Y no en 2023″.

En ese sentido, se corrió del debate previo de cara a las presidenciales: “La verdad es que me da un poco de vergüenza hablar de 2023 en un comedor o un merendero. Voy y pregunto qué hace falta, cuántos pibes y pibas más siguen yendo al merendero”.

Así, enfatizó: “No hablemos de 2023, no es bueno ese camino. Pensemos ahora que hay argentinos que tienen que estar mucho mejor”.

“Te pido que a la lapicera la uses”, le dijo la vicepresidenta, Cristina Kirchner, al presidente Alberto Fernández, el pasado viernes. Zabaleta, por su parte, se refirió con sutileza a esta frase y consideró que el mandatario debe usar la lapicera dentro de la cartera que él dirige.

“En seguir profundizando lo que nosotros recibimos en el ministerio de Desarrollo Social a través de la secretaría de Integración Socio Urbana. Cuando se decidió en el Congreso Nacional trabajar en el aporte a las grandes fortunas, la secretaría de Integración Socio Urbana puso en marcha obras que hoy están beneficiando a más de 100.000 familias”, detalló.

Consultado por su relación con la vicepresidenta, señaló: “Yo hablo con todo el Gobierno. Cuando nos convoca la vicepresidenta, que siempre tiene análisis y aportes para hacer desde el punto de vista de las políticas sociales, es muy bueno conversar de temas de gestión”.

Además, planteó que la vio “muy activa, siempre pensando en los argentinos”. Y agregó: “Yo comparto cuando damos debates que tienen que ver con mirar el año que viene no entendiendo que es el año para trabajar y resolver. Las víctimas del punto de vista económico son los argentinos. Los dirigentes tenemos que pensar en el pueblo argentino”.

“En estos debates, es importante lo que pasa. Máximo Kirchner plantea el adelanto del aumento del mínimo vital y móvil y lo vamos a cobrar rápidamente. Sergio Massa plantea el mínimo no imponible para el bolsillo de los trabajadores y ahí se toma una decisión”, continuó.

