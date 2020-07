Zaragoza se expresó tras ser difamado “por mal desempeño durante su gestión”

Compartir

Días atrás, autoridades del Poder Ejecutivo de Pirané hicieron público a través de algunos medios de comunicación local y provincial denuncia por mala administración en la función pública del Intendente mandato cumplido Juan Domingo Zaragoza, lo que para la administración actual dejó a entender que hubo un mal desempeño.

A raíz de esta acusación el ex funcionario de los piranenses, emitió un comunicado de prensa el mismo dice: “Buen día a todos quiero dejar en claro ante los dichos del intendente Pastor, en ningún momento dice ni denuncia qué se robó, falta dinero, hubo desfalco o se usó dinero sin las formas administrativas correspondientes. (Es delicado porque una denuncia así sería con pruebas irrefutables)”, indicó.

Al mismo tiempo explicó que: “El hecho que no les guste a quienes se le vendieron terrenos, que no encuentren herramientas o similares, que no les guste las obras o las formas en que las hicimos es otra cuestión muy distinta. Justificaremos en la justicia y en los medios de comunicación como ya lo hicimos durante 4 años de gestión todas las acciones de gobierno desde el 10 de diciembre del 2015 hasta el 10 de diciembre del 2019”, señaló.

Además continúa diciendo: “Considero que son valores fundamentales de la Democracia el respeto hacia todas las voces y el respeto hacia todas las opiniones y es de destacar desde mi punto de vista como hombre de democracia, que en el medio de comunicación de mi familia canal 2 nunca se le ha dejado sin salir al aire o sin decir lo que piensan o sin pasar la programación normal de los programas de canal 11 donde a mí se me criticaba, se me juzgaba, tanto por autoridades provinciales y en estos últimos días por el Intendente actual”, manifestó.

Para finalizar el Líder piranense Juan Domingo Zaragoza hizo público la invitación: “Como hombre de la Democracia al Intendente Mario Diakovsky, donde quiera, cuando quiera para charlar del tema que quiera o que la gente necesita aclarar estoy disponible”, terminó diciendo.