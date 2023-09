Zárate sobre las «paritarias en Formosa»: «Me preocupa el fanatismo y la miopía del oficialismo»

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el diputado provincial de Juntos por el Cambio Osvaldo Zárate se refirió a los dichos de su par del PJ Estela Escobar quien durante la sesión del jueves en Legislatura aseguró que en Formosa existe “paritaria”; en este sentido el radical se mostró preocupado por el “fanatismo” y “miopía” del oficialismo; también cuestionó que la Cámara no trate los problemas de la gente.

“Ella se cruzó conmigo en el recinto porque cuando dijo que ellos tienen una paritaria yo le pregunté fuera de micrófono qué tipo, porque en Formosa no hay; respondió que ellos si tienen y ahí les pregunté quiénes son. Claramente hacía referencia a los sindicalistas que estaban con el gobierno”, comenzó explicando el legislador, y agregó que lo real y concreto es que el Gobierno no se reúne con gremios que discuten medidas como es el caso de ATE, Voz Docente o Autoconvocados.

“En Formosa no hay paritarias y me sorprendieron los dichos de la Diputada porque lo dice con una liviandad, al igual que cuando dice que aquí tenemos un federalismo endógeno. Cuando hay un desconocimiento de la realidad de lo que pasa es difícil discutir. Respeto mucho de manera personal a la diputada Escobar, pero me preocupa la visión que tiene”, aseveró y dejó en claro que “Gildo Insfrán seguramente se reunirá con algunos sindicalistas que están con él, pero eso no quiere decir que se discuta paritaria”.

Por otro lado, cuando se le preguntó por su pedido en particular, Zárate comentó: “lo que nuestro espacio pide es que a septiembre el sueldo se ajuste a un 40%, o un poco más, y después en diciembre se actualice”.

Sesión improductiva

Finalmente, el diputado provincial se mostró disconforme con los temas que son tratados en la Legislatura provincial ya que no se habla de los problemas de los formoseños. “La verdad es que vamos a sesionar donde no se tratan los problemas de la gente, donde solamente se tratan y aprueban proyectos de beneplácitos o comunicación. No se discuten los problemas de la gente, nosotros estamos para eso, somos los representantes del pueblo. A mí me preocupa mucho el fanatismo y miopía que tienen de no reconocer las cosas que están mal”, sentenció.

Dichos de la

diputada Escobar

Al hacer uso de la palabra de la última sesión de la Cámara de Diputados de Formosa, Escobar adelantó que la semana que viene habrá novedades en cuanto al aumento salarial y valoró que al contrario de lo que se dice, en Formosa “si existe paritaria”. También culpó a la oposición de brindar públicamente indicadores que no son verdaderos y sentenció que en Formosa existe una mesa de negociación entre el Gobierno y los gremios.

“Yo soy parte de esa mesa de negociación, y cuando hablamos de número traemos la capacitación en cuanto a los empleados del sector público, además históricamente si hay aumento las municipalidades adhieren”, dijo.

Agregó que el aumento otorgado por el Poder Ejecutivo “en consonancia” con el sector gremial, los gremios que conformamos la paritaria, la mesa de dialogo abierta y permanente es de enero a julio del 70%”.

“Les quiero llevar tranquilidad a todos los trabajadores en general que el aumento se está estudiando y se va a dar, porque no es una suba que se da solo para un sector nada más, sino para todos los trabajadores del sector público, es decir, este gobierno trabaja para todos y todas, sin sectarismo”, cerró la legisladora del PJ.