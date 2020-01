Zorrilla: «Ya está todo preparado para empezar el año lectivo con la fuerza que tenemos que tener»

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Cultura y Educación de la provincia Alberto Zorrilla, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el inicio del ciclo lectivo que se dará dentro de unos meses y aseguró que desde la cartera continúan trabajando intensamente también durante las vacaciones.

«Para nosotros la actividad es continua, lo que se suspenden son las clases en el periodo de receso de verano y de invierno pero después todo sigue, Educación no puede parar y Cultura tampoco. Ya está todo preparado para empezar el año lectivo con la fuerza que tenemos que tener», indicó.

Asimismo contó que «Estudiar en Verano» también se brindará para los alumnos que lo necesiten. «Se va a dar y así como las escuelas no suspenden los servicios nutricionales, tampoco se suspende el acompañamiento en la trayectoria a los estudiantes», destacó.

Sobre si se reunió con el Ministro de Educación de la Nación, contó que «estuvimos con las autoridades del Ministerio y con los ministros de otras provincias y también con los representantes gremiales. Hay mucha esperanza de que llevemos la educación al rumbo que tiene que tener, al servicio de la población y en la formación de las personas, estamos viendo el tema de los recursos porque hay que rearmar el ministerio nacional que quedó devastado y hay que seguir avanzando con preparar una mejor oferta educativa en todo el país y más acorde a las necesidades que tiene nuestro pueblo».

De la misma forma destacó que mantiene una conversación fluida con el ministro como también con sus pares de otras provincias. «El diálogo es fluido, además hay otros funcionarios que son compañeros y amigos desde hace varios años y hoy están en cargos claves del ministerio, siempre visitan Formosa y saben de nuestro modelo formoseño, lo admiran y hay compañeros que han participado en nuestros congresos, hay muchos compañeros y amigos».

También se refirió a la campaña para leer más y contó que «es una campaña que la teníamos desde hace rato, se había instalado desde hace unos años y después se reactivó con Néstor Kirchner y Cristina, se llegaron a distribuir más de 40 millones de libros, en un principio habíamos participado activamente, cuando empieza el gobierno anterior se desecha el programa, se lo inactiva pero nosotros continuamos con eso, la lectura es para nosotros fundamental tanto es así que una de las capacidades principales que tenemos como eje en la educación formoseña es la comprensión lectora y la expresión, para nosotros es un refuerzo a lo que estamos haciendo. Acá estamos trabajando, todos estos años no hemos dejado de trabajar, siempre hubo actividades de promoción de la lectura porque eso es lo importante».

También valoró que funcionan normalmente los comedores escolares durante el verano, a pesar del receso que rige en toda la provincia.

En ese marco destacó que como cada año, en todas las escuelas funciona el servicio nutricional «que es atendido por los docentes de cada institución, que – con turnos rotativos- aseguran que los niños que acuden a recibirlo, lo hagan».

«Es el espíritu del docente formoseño, estar solidariamente a disposición de los alumnos para que no se interrumpa el servicio, Formosa se destaca por la solidaridad», enfatizó Zorrilla.

Aclaró además que las escuelas primarias se encuentran abiertas solamente para atender el servicio nutricional, mientras que en las escuelas secundarias, funcionan los de apoyo denominados «Estudiar en verano».

Para finalizar, el ministro pidió para el año 2020 que recién se inicia que «haya paz, más solidaridad entre los poderosos del país con los que menos tienen, que es lo que todo el país está pidiendo, que aflojen con sus ansias de tener más dinero y se resignen a ganar más dinero. Queremos que ganen lo justo, lo que corresponde».