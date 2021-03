Abogados independientes formoseños pidieron que se levante la feria extraordinaria

Compartir

La doctora Patricia Capello, representante de abogados independientes formoseños, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que realizaron un planteo al Superior Tribunal de Justicia para que se levante la feria extraordinaria, decretada en la vuelta a Fase 1 en la ciudad ante el aumento de casos de coronavirus.

“Solicitamos al Superior Tribunal que se levante la feria extraordinaria, básicamente por entender que la justicia es un trabajo y es un derecho esencial en cualquier momento y más que nada en rubros más que importantes como es el Juzgado de Familia, todos los problemas de allí son para resolver rápido, este letargo que ya venimos teniendo se agrava mucho más si tenemos en cuenta estas continuas ferias extraordinarias”, dijo.

“Lo que solicitamos siempre es dentro de los protocolos sanitarios, hay muchos mecanismos después de un año donde podemos hacer muchas cosas sin necesidad de asistir físicamente a los juzgados, pero por lo menos que los plazos, las audiencias y los escritos se puedan recibir”, solicitó la letrada.

Asimismo resaltó que a casi un año de la cuarentena, no han podido trabajar en su totalidad, avanzando en las diferentes causas, “a los colegas nos preocupa la indefensión de la gente y el silencio de nuestro Colegio que si bien lo negamos porque han prorrogado mandato por una ley, cosa totalmente inconstitucional, es increíble que lo hagamos desde el ámbito de un Colegio de Abogados que tuvo un silencio muy preocupante no solo por los colegas que ya tenemos una trayectoria, para los colegas nuevos esto es mortal, es gravísimo no solo para lo justiciable sino que también para los colegas donde la justicia es su medio de trabajo, esto nos lleva a nosotros a presentarnos y a autoconvocarnos porque todos los otros colegios de alguna manera han tenido reuniones con Catastro, con los Registros Civiles, con el Registro de la Propiedad y el Inmueble para ver cómo paliar todos los obstáculos que nos trae la cuarentena pero desde nuestro Colegio hay un silencio terrible, se nos complica todo”.

“Nuestro Colegio tendría que haber salido a defendernos porque el retraso judicial viene desde hace muchísimo y no tengo dudas de que así como hay colegas que presentan cosas que no corresponden, el juez de primera instancia también lo hace, o sino no tendríamos instancias superiores que dan vuelta una sentencia en lo cual se infiere que todos nos podemos equivocar, pero nada justifica que no podamos ser escuchados y de última respondidos para que podamos ver qué remedios tenemos para lo que ellos consideran que no está bien solicitado”, explicó.

“Acá lo grave es que ni siquiera nos reciben los escritos, ni siquiera nos pueden decir que está mal lo que presentamos porque todo eso si uno tiene las vías procesales para discutir y dar su opinión, se hace, pero el tema es que el retraso no viene de ahí, yo litigo desde el año 1992 y creo que en esos años se creo el juzgado civil N°6, han pasado muchos años y seguimos con seis juzgados civiles, es una locura. Todo eso lleva a que estemos así”, aseveró la letrada y aseguró que “a esta situación la agrava la pandemia, no es la causa sino que viene desde hace mucho, la pandemia deja en evidencia muchas cosas”.

Para finalizar, señaló que este miércoles tendrán un encuentro en el Superior Tribunal de Justicia, “los colegas tuvieron una reunión con el presidente y los citaron para este miércoles a las 10 de la mañana, acá el único objetivo es que los colegas podamos trabajar y que los justiciables reciban justicia, los tiempos son apremiantes, es lo único que no se compra, la verdad que es esencial, así como la salud lo es, la justicia también”.

