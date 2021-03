De manera pacífica, por sexto día consecutivo distintos sectores se movilizaron en la ciudad

Compartir

Ayer por la tarde, en el microcentro de la ciudad, distintos sectores se movilizaron de manera pacífica por sexto día consecutivo donde coincidieron que no están en contra de las medidas sanitarias en Formosa, pero sí de la vuelta a la Fase 1 y solicitaron poder trabajar con los debidos protocolos y “convivir” con el virus como lo hace gran parte del país y del mundo.

La protesta fue convocada a través de las redes sociales por distintas organizaciones y asociaciones como CUJ (Comerciantes Unidos Formoseños), UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina), el sector artístico y cultural y los gimnasios, quienes se vieron fuertemente perjudicados desde el inicio de la pandemia al no poder trabajar en su totalidad e incluso algunos directamente sin poder hacerlo.

En la movilización también estuvieron diferentes grupos de mujeres, que un tiempo atrás habían realizado cortes de rutas en reclamo de módulos habitacionales, quienes reiteraron el pedido de un lugar digno donde vivir junto a sus hijos.

La convocatoria fue a nivel nacional donde sobre todo el sector comercial y gastronómico solicitó el apoyo de todo el país, aseverando que se ve muy golpeado y que no soportará la última vuelta a la Fase 1 anunciada el último jueves por el gobierno.

Los manifestantes fueron llegaron hacia el microcentro con banderas argentinas, bombos y diferentes carteles que también pedían por la vuelta a las clases presenciales en nuestra ciudad como en Clorinda, que también se encuentra en Fase 1.

“Políticos, prueben con sobrevivir un año sin sueldo”, “queremos trabajar, no queremos planes sociales”, “el trabajo dignifica”, “nos fundimos”, “los comercios estamos asfixiados”, “no quiero IFE ni nada de arriba, quiero trabajar”, “la lucha de pocos vale por el derecho de todos”, rezaban algunos de los carteles de la movilización.

