Actuaciones policiales en Las Lomitas preocupan y movilizan a la comunidad

Las Lomitas.- Numerosas denuncias ante esta corresponsalía dan cuenta de la incómoda situación que los lugareños soportan debido al insistente y temerario accionar policial que hartó con su proceder en pandemia y pos- pandemia, donde hay un «ensañamiento» con el sector más vulnerable que a diario debe movilizarse a sus trabajos o en procura de sus enseres particulares.

Se señaló que «la fuerza despliega hoy actuaciones con abuso de autoridad, dejando de lado los principales y sagrados preceptos de la institución de velar por la tranquilidad y el bienestar de la población».

Asimismo, coinciden que se valen de un escenario «propicio» para esta práctica, ante un desordenado parque automotor que se encuentra en el peor estado en muchos años, y de responsabilidades compartidas de los gobiernos, concesionarias y compradores, sin que a ningún funcionario o legislador se le caiga una idea para el reordenamiento del mismo, evitando la pérdida o el deterioro del preciado bien que se secuestra, y que en la misma institución policial se desarmaría extrayendo autopartes de motos que lomitenses aseguran «fueron devueltas sin caño de escape u otros accesorios, llegándose a la desaparición de algunos ciclomotores».

Se sospecha que por lograr un punto más o justificar la inacción policial hacen hincapié en la liviandad de las causas simples sin importarles el perjuicio ocasionado al vecino que honestamente se sacrifica, trabaja, estudia o desarrolla una vida común. Las causales o el argumento para el vejamen serían la no utilización del casco, documentación del ciclomotor, o cuanta otra cosa que quieran pedir.

También se enumeró que las restricciones horarias impuestas durante la pandemia no daban alcance ni a funcionarios políticos ni jefe policiales que deberían ser ejemplo.

Por otro lado, vale decir que en la actualidad la presencia del policía en la vía pública es constante, pero no contra el delito «sino a la caza de inventados infractores, sean comerciantes o conductores, jóvenes o mayores, a los que sin medir con el sentido común de cierta obviedad le inician falsas causas que derivan en hechos contravencionales que se analizan de la lectura del informe unipersonal del policía, no de los verdaderos hechos, por lo que la administración de justicia en muchos casos no condicen con la realidad en perjuicio de las personas que se cansaron de estos procedimientos».

