Acuerdo porcino entre Argentina y China: veganos y proteccionistas se manifestaron en plaza San Martín

Un grupo de proteccionistas de animales y veganos de Formosa convocó ayer a una manifestación frente a Casa de Gobierno para mostrar su desacuerdo con la industria porcina, ya que rechazan el acuerdo entre el gobierno nacional con China para la explotación y exportación de cerdos; se trató de una convocatoria a nivel nacional, pero finalmente acá no se llevó adelante dicha medida, puesto que quienes estaban al frente la “desalentaron” horas antes para “evitar los riesgos a la integridad física en caso de intervención penal, así como por las consecuencias jurídicas”. Si se realizó una actividad en la plaza San Martín para hacer conocer su preocupación.

“Somos un grupo de ciudadanos que estamos en contra del acuerdo porcino Argentina- China ya que pretenden instalar siete mega industrias de producción porcina en varios puntos del país, entre ellos Formosa”, dijo al Grupo de Medios TVO Raquel de “veganos de Formosa”.

Señaló además que el acuerdo implica “un tremendo desastre, afectado nuestra flora, fauna, alimentación llena de agrotóxicos, enfermedades como cáncer, alergias, y una nueva pandemia la gripe porcina africana que no pudieron controlarla en China y es por eso que necesitan que otros países produzcan esta carne”.

Asimismo, el Dr. Antonio De Anquin, quien es representante de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales -AFADA- en nuestra provincia comentó que “la manifestación fue desalentada por la Policía de la provincia”.

“El lunes, en mi carácter de delegado de AFADA en forma conjunta con otra ONG dirigimos una nota al Ministerio de Gobierno, Seguridad, Justicia y Trabajo y senda nota al Jefe de Policía. Allí manifestamos que ejerceríamos el derecho a la protesta en repudio al futuro acuerdo Argentina- China referido a producción porcina. Precisamos que el derecho a la protesta es una manifestación de la libertad de expresión y que como tal puede ser restringido, pero no suprimido. Luego referimos que existían una serie de DNU que resguardan la salud pública; en este sentido referimos que el derecho a la protesta debe ser armonizado con la salud pública. El modo de armonizar ambos derechos era a través de normas de bioseguridad (uso de barbijos, alcohol en gel y distancia social), por esa razón manifestamos que el derecho a la protesta que ejerceremos en vía pública respetaría normas de bioseguridad”, explicó el letrado.

Indicó que pese a que toda esta argumentación la expresaron claramente “la Jefatura de Policía a través de sus manifestaciones no armoniza el derecho a la salud con el derecho a libertad de expresión, sino que termina dando lugar a la supresión de estos derechos”; en pocas palabras “considerando que el derecho a la protesta es manifestación de libertad de expresión estaríamos en presencia de un episodio de censura”.

“No debe perderse de vista que la antropóloga Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación con motivo de protestas en el Obelisco expresó que cualquier prohibición al derecho a manifestarse es inconstitucional”, recordó.

Y siguió el abogado: “es curioso que la manifestación referida a la reforma judicial fue realizada en la plaza San Martín y no hubo ningún tipo de prohibición, no vemos la diferencia entre esta manifestación y la que pretendíamos realizar”.

Por último dejó en claro De Anquin que se optó por no realizar la protesta “por los riesgos a la integridad física en caso de intervención penal así como por las consecuencias jurídicas (inicio de causas penales)”.