Advierten que si Crucero del Sur no paga aumento acordado, la semana que viene habría paro en el transporte urbano

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Diego Mendoza -secretario general de la UTA Formosa- advirtió que la semana próxima podrían realizar un paro de actividades si la empresa Crucero del Sur no paga el aumento salarial acordado.

“Crucero del Sur manifestó a sus choferes que no va a poder pagar si no achican presupuesto o suben el precio del boleto del transporte público”, aseveró Mendoza y adelantó que “si la empresa no cambia de opinión vamos a tomar medidas de fuerza”.

Por otro lado, el gremialista fue consultado si es que tienen algunas novedades de cuándo volvería el servicio de transporte interprovincial. “Godoy y Puerto Tirol entraron en el beneficio de los 20 mil que pagó el Gobierno nacional a las Pymes, si bien no es mucho para los compañeros es un paliativo para la situación; se habla que para el mes de septiembre empiecen a funcionar algunos servicios”, respondió.

