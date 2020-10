Alberto dijo que “hay que reconstruir la Unasur” y criticó al Grupo de Lima

Compartir

El presidente Alberto Fernández destacó la necesidad de “reconstituir” la Unasur para que “cada pueblo de América Latina esté representado más allá de lo ideológico” y consideró que “el Grupo de Lima fue la bala que dispararon” contra ese bloque regional. En una entrevista que brindó a El Destape Radio, el mandatario habló de la situación regional, celebró que “rápidamente la democracia haya vuelto a Bolivia”, tras la amplia victoria lograda el domingo último por el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, y expresó su deseo de viajar a ese país para la asunción.

En ese marco, Fernández criticó el papel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Grupo de Lima, y llamó a “reconstruir” la Unasur. “El proyecto correcto es el de Unasur y no el del Grupo de Lima, que se creó por motivos ideológicos y está obsesionado con Venezuela, mientras Unsaur está obsesionado con que crezca América Latina”, remarcó el Presidente.

Asimismo, resaltó que, desde la llegada al poder de su Gobierno, “la Argentina nunca participó en reuniones ni firmó documentos” del Grupo de Lima y destacó que su gestión “lo único que hizo” respecto de ese grupo fue “tomar distancia”.

En tanto, más temprano y por el mismo medio, el expresidente boliviano Evo Morales dijo hoy que había conversado con Alberto Fernández sobre “que está cerca el retorno de Unsaur, que tanta falta hace”.

“Cuando fue el intento de golpe en Bolivia, Unasur lo rechazó”, dijo Morales, y mencionó que, “cuando funcionaba la Unasur, Latinoamérica no necesitaba a la Organización de Estados Americanos (OEA)”.

Morales reiteró que Fernández no solo le había “salvado la vida” sino que también “salvó el proceso de cambio”. “Si Luis Almagro tuviera algo de ética y moral debería renunciar a la Secretaría general de la OEA” ya que “fue responsable del golpe”, planteó Evo Morales.

Fundado en Brasilia en 2008, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) es un organismo de integración regional integrado originalmente por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Tras la firma del Tratado Constitutivo, que entró en vigor en 2011, en abril de 2018 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú decidieron suspender su participación en el organismo por tiempo indefinido.

Luego, anunciaron su salida definitiva Colombia, en agosto de 2018; Ecuador, en marzo de 2019; y un mes después lo hicieron Argentina, Brasil, Chile y Paraguay; mientras que Uruguay salió en marzo de 2020.

Hace dos semanas, Ernesto Samper, expresidente de Colombia y secretario general de Unasur desde agosto de 2014 a hasta enero de 2017, dijo que el organismo “no se ha acabado” e informó que tendrá una sede temporal en Buenos Aires.

Samper sostuvo que se está trabajando en un proceso para analizar la posibilidad de “organizar un nuevo organismo que podría ser una nueva Celac” (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño) y añadió: “Nunca había sido tan necesaria la integración como ahora y nunca habíamos estado tan desintegrados”.