Ale Maglietti dijo que sufrió varias infidelidades: «En mi última relación me enteré por el portero»

La abogada y panelista de Bendita dio detalles de un doloroso episodio que le habría pasado con su ex pareja, Jonás Gutiérrez.

Ale Maglietti fue atacada por Wanda Nara en Twitter cuando opinó sobre la pelea con Mauro Icardi por los mensajes que había intercambiado con la China Suárez. La abogada expresó sobre este escándalo: “Más allá de que es claro que lo de Wanda, etc. es un show, en su drama (que le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión…”.

Inesperadamente, quien salió a responderle por la misma vía fue la propia protagonista de la historia, incluso utilizando insultos para la actriz y para la panelista de Bendita. “¿Necesitas nombres, boludita? ¡O un mapa para saber quien es la putita que manda fotos a casados! Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió”, escribió furiosa la hermana de Zaira Nara.

En este contexto, Alejandra reveló que le fueron infiel muchas veces y dio detalles del último episodio que vivió. “Pasé un montón de veces el dolor de la infidelidad y en mi última relación también. El que tiene que velar por mi relación es mi pareja. A mí molestó, obviamente me agarró celos pero nunca jamás le dije algo a la tercera”, aseguró en diálogo con Catalina Dugli en su programa de La Once Diez/Radio de la Ciudad.

De esta manera, la modelo habría hecho referencia a su noviazgo con Jonás Gutiérrez, el ex jugador con quien se había comprometido pero finalmente se distanciaron. “Me enteré por el portero después de separarme. Me mostró los videos de vigilancia. Yo los vi y la que entraba era casada. Yo no me podía enojar, no fui a hablar con el marido de ella, ella no tiene nada que ver, el que rompió el compromiso fue él. A todos y a todas nos pasa, no significa nada, no digo que no sea grave, se sigue viviendo, la vida sigue”, dijo en el ciclo Agarrate Catalina.

Además, Maglietti opinó del descargo que hizo la China, apuntada como la tercera en discordia entre Mauro y Wanda: “Me hubiera gustado que le pida disculpas a Wanda que es algo que le faltó a la carta. Además de que está la culpa del varón, porque la infidelidad la comete él. Creemos que tomó la iniciativa Mauro, pero dada las circunstancias de que Wanda la estaba pasando mal le pediría disculpas por eso. El sufrimiento de Wanda también está”.

Luego, la panelista criticó a Wanda por su manera de hablar de otras mujeres: “Hay muchas maneras de defenderse sin caer en esos insultos arcaicos. Podría decir un montón de cosas sin caer en esos términos el de ‘zorra, putita, boludita’. Ella me trató como si no tuviera la capacidad suficiente para comprender un texto, por eso le contesté con lo de la universidad”.

Más tarde, en el ciclo Bendita, conducido por El Nueve por Beto Casella, mostraron un informe con sus declaraciones radiales y ella aseguró: “El encargado me quería mucho y después de un tiempo de separarme, me llamó porque me había llegado algo. Me dice: ‘Qué suerte que te separaste’. Y me muestra los videos de las cámaras de seguridad. No sospechaba porque era una chica que estaba casada y con hijos. Supuestamente eran compañeros”.

Por último, Ale manifestó: “Todos fuimos Wanda, la China, Mauro. En algún momento nos pasó a todos. Tampoco tanta hipocresía. Yo me separé por otra cosa, pero no le hice nada a ella (la amante), si el compromiso lo tenía con él. No sé ni dónde estará…”.

