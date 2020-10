Alejandra Maglietti y un error en Home Banking que pudo haberle costado caro

Compartir

En tiempos de virtualidad, un pequeño error puede convertirse en un gran problema. Y un cero de más apretado en un teclado, puede implicar la pérdida de muchísimo dinero. Así lo dejó en claro Alejandra Maglietti, quien acudió a sus redes sociales para tratar de encontrar la manera de recuperar una importante cifra que, por equivocación, había transferido de su cuenta a otra utilizando el sistema de Home Banking.

“¿A alguien le pasó de equivocarse en una transferencia y mandar mucha más plata por error?”, preguntó la panelista de Bendita, por El Nueve, en su cuenta de Twitter. Y continuó el hilo del posteo con otra duda: “¿Lograron cancelarla? Esa opción no la encuentro y me cansé de llamar a mi banco”.

A partir de ese momento y tal como lo reflejó Rodrigo Lussich en el segmento Los Escandalones de Intrusos, por América, varios seguidores de la modelo y abogada le explicaron que la única manera que tenía de recuperar su dinero, era apelando a la buena voluntad de la persona que lo había recibido, ya que la entidad bancaria nada podía hacer para darle marcha atrás a la operación.

Así las cosas, Teleshow se comunicó con Maglietti para saber, exactamente, qué era lo que había sucedido y si había podido solucionarlo. “Me equivoqué y le mandé más plata en una transferencia por un servicio que tenía que pagar. Pero, por suerte, después me devolvieron el dinero”, explicó Alejandra.

Y agregó: “Escribí en Twitter para ver si alguien sabía cómo hacer para cancelar la transferencia, pero no se puede. Así que, gracias a Dios, hubo re buena voluntad del otro lado y me devolvieron toda la plata que le había mandado de más”.

Hace un par de semanas, la modelo y abogada también había recurrido a sus redes sociales para denunciar un robo del que había sido testigo desde su auto. “Bullrich y Cerviño, de casualidad lo pude registrar. La señora está bien. Van varias denuncias en la misma zona”, había escrito junto un video en el que se veía el momento en el que una limpiavidrios forcejeaba con una automovilista para llevarse, aparentemente, su teléfono celular.

Maglietti cuenta con más de 285 mil seguidores en la red del pajarito y un millón y medio en su Instagram, con lo cual cada una de sus publicaciones tienen gran repercusión. En el caso del robo, las imágenes recorrieron rápidamente todos los medios. Y en el posteo en el que preguntó por su transferencia, recibió asesoramiento inmediato.

Alejandra es una persona muy querida tanto por el público, como sus compañeros del medio en el que trabaja. En la actualidad se encuentra sola, ya que no volvió a formar una pareja estable después de haber terminado una relación de cinco años con Jonás Gutierrez, a principios del 2019. Y, aunque candidatos no le faltan, hace poco confesó que había decidido congelar óvulos para que sus deseos de ser madre no se vieran empañados por la presión del paso de los años.

