Se podrían registrar temperaturas cercanas a los 40º en Formosa

Compartir

Linkedin Print

Un fenómeno meteorológico «subestacional» -así se denomina porque su duración es más corta en relación a todo un trimestre- provocará que distintas regiones de Argentina se vean afectadas desde este fin de semana por eventos climáticos poco habituales para la estación otoñal. Formosa y Chaco serían las más afectadas por este evento y podrían registrar temperaturas de hasta 40º.

Según precisó Matías Reinoso, vocero del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), «se prevé un importante aumento de las temperaturas en el norte del país», con máximas que podrían ubicarse entre los 35 y 40° centígrados en las provincias de Chaco y Formosa, que a priori serían las más afectadas por este evento. No obstante, aclaró -en diálogo con Infobae- que aún no se puede hablar de una «ola de calor» para la región debido a que las temperaturas máximas y mínimas deberían superar «ciertos umbrales climatológicos» para determinar la presencia de dicho fenómeno. En tanto, se espera que para el 28 de abril comiencen a descender las temperaturas en el norte del país.

En cuanto a la región central, Reinoso advirtió sobre la posible presencia de «lluvias y tormentas» que podrían llegar a ser intensas, como consecuencia de pasaje de diferentes frentes fríos que van a avanzar hacia el norte del país, favorecidos por la «advección» de aire del sur que generan los sistemas de baja presión al desplazarse sobre la Patagonia.

«Esta situación puede replicarse varias veces en lo que queda del mes, por eso es muy recomendable seguir de cerca las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana que puede visualizarse en la web oficial del Servicio Meteorológico Nacional», aconsejó el experto.

La Patagonia no será esquiva a este evento. Para el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de mayo -lapso durante el que se desarrolla el otoño meteorológico-, se esperan temperaturas en promedio superiores y precipitaciones en promedio inferiores a lo normal en gran parte de la región, de acuerdo al reporte del organismo. «Lo que está ocurriendo actualmente en algunas provincias del sur tiene que ver con sucesivos sistemas de baja presión que cruzan la cordillera de los Andes hacia nuestro país y generan fenómenos intensos de nevadas y precipitaciones, cómo también vientos fuertes con ráfagas. Esta situación, debido a que su duración es corta en relación a todo un trimestre, se considera un evento ‘subestacional’, y no tiene por qué ser representativa de los valores promedios de temperatura y precipitación esperados para toda la estación», precisó el meteorólogo del SMN.

¿Por qué está pronosticado este evento para Argentina en pleno otoño? Si bien puede ocurrir en cualquier momento del año, Reinoso señaló que el mismo está asociado a la presencia de un centro de alta presión que se va a desplazar lentamente hacia el este por el norte del país, y va a favorecer un importante ingreso de aire cálido proveniente de latitudes menores, debido a la circulación en sentido antihorario que caracteriza a este tipo de sistemas en el hemisferio sur.

Mientras tanto la cuenta de Twitter @extremetemps, que diariamente reporta fenómenos climáticos en distintas partes del mundo, se hizo eco de este evento y adelantó: «Una ola de calor brutal y récord se avecina en el norte de Argentina y Paraguay. Las temperaturas podrían superar los 40°C con noches cercanas a los 30°C después de desplomarse posteriormente. Manténganse al tanto».

Compartir

Linkedin Print